Dahlmeier krönt sich im Sprint mit Gold

Sportschau | 11.02.2018 | 03:57 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

In Sotschi blieben die deutschen Biathleten ohne Medaille, doch in Pyeongchang gelingt Laura Dahlmeier direkt im Sprint der Sieg zu Gold. Die Biathletin wird im deutschen Haus gefeiert und kann nun locker in die kommenden Wettbewerbe gehen.