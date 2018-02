Peiffer hat sich in diesen Tagen aber nicht nur mit Selbstkritik positioniert. Nach seinem Sprint-Titel mochte er auch so gar nicht in heraufziehende Olympia-Euphorie einstimmen. Viel mehr sorgte er sich im Moment des größten Triumphes um die Nachhaltigkeit der Spiele in Südkorea. "Ich finde diesen Gigantismus verkehrt. Weniger wäre manchmal mehr, man sollte auf den Umweltschutz achten und weniger Natur zerstören" , meinte er in Richtung der olympischen Gastgeber.

Kritischer Zeitgenosse

Ganz deutlich äußerte er sich auch zur Doping-Problematik und den Umgang mit dem russischen Team: "Bewiesen wurde, dass in Sotschi 2014 ein systematisches Doping beziehungsweise ein systematisches Austauschen von Doping-Proben stattgefunden hat. Da ist es schon eine Farce, dass Leute wie der Skilangläufer Legkow oder der Skeletonfahrer Tretjakow nach dem CAS-Urteil wieder als Olympiasieger zählen. Für die, die nachgerückt wären, ist das ein Schlag ins Gesicht."

Zudem habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) kaum etwas mit der Aufklärung des systematischen Dopings zu tun: "Es ist ja nicht das Verdienst des IOC, dass alles aufgeflogen ist. Ohne die ARD-Dokumentation, die Netflix-Doku 'Ikarus' und die Aussagen von Kronzeuge Grigorij Rodschenkow wäre das alles nicht rausgekommen. Erst dadurch ist das IOC so unter Druck geraten, dass sie handeln mussten."

