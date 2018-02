Während sich Fourcade und Bö mit drei Fehlern beim ersten Schießen früh aus dem Medaillenrennen verabschiedeten, blieb Peiffer am Schießstand cool. Und das, obwohl ihm eine Stunde vor dem Rennen noch der Gewehrbolzen gebrochen war und er sich bei einem Sturz an der Wachskabine den Ellenbogen geprellt hatte. "Das sind Sachen, die man sich nicht unbedingt vor einem Rennen wünscht. Zudem bin ich beim Einlaufen nicht richtig warm geworden. Dann ging aber alles ganz schnell" , sagte der 30-Jährige nach dem Rennen in der ARD . Der Routinier zeigte sich von seinem Missgeschgick unbeeindruckt, räumte zehn Scheiben ab und gewann mit 4,4 Sekunden Vorsprung vor dem ebenfalls fehlerfreien Tschechen Michal Krcmar. Bronze gewann der Italiener Dominik Windisch (ein Fehler/+7,7 Sekunden).

Herren-Bundestrainer Mark Kirchner hatte die Goldmedaille schon im Gefühl: "Als wir heute zum Essen gegangen sind, habe ich zum Gerald Hönig gesagt, der Arnd ist nach seinem WM-Titel 2011 mal wieder dran. Das es so ausgegangen ist, ist unglaublich." Peiffers beste Saisonplatzierung war zuvor ein dritter Platz im Sprint von Antholz im Januar gewesen. Insgesamt hatten die deutschen Skijäger in diesem Winter zuvor noch keinen Sieg gefeiert. Der erste kam nun zum perfekten Zeitpunkt, und Peiffer bescherte den Biathleten im zweiten Rennen das zweite Gold.