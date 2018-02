Martin Fourcade gewinnt den 10km Sprint im Biathlon und jubelt

Also doch Martin Fourcade! Der Franzose, der gemeinsam mit dem Norweger Johannes Thingnes Bö den Weltcup dominiert, hat sich das ersehnte Gold geholt und sich für die "Schmach" aus dem Sprintrennen rehabilitiert, bei dem er "nur" den achten Rang belegt hatte. Nach 12,5 Kilometern verwies Fourcade bei nur einem Schießfehler Sebastian Samuelsson (Schweden/1) und Weltmeister Benedikt Doll (Titisee-Neustadt/1) auf die Plätze.

Simon Schempp (Uhingen/3) wurde guter Fünfter. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/3) landete nach seinem Sieg im Sprint auf Platz acht. Erik Lesser (Frankenhain/2) wurde Elfter und komplettierte das starke deutsche Mannschaftsergebnis.

"Ich bin sehr stolz. Vor allem im Verfolger hatte ich noch nicht so viel tolle Erlebnisse. Oft hat's beim letzten Schießen gehakt, aber heute habe ich die Nerven behalten" , so ein erschöpfter, aber glücklicher Benedikt Doll im ZDF. "So kann's weitergehen."

Fourcade "fliegt" nach vorne

Der Weltmeister holte Bronze: Benedikt Doll

Lange hatte Arnd Peiffer, der Olympiasieger im Sprint, seine knappe Führung verteidigt. Schon früh im Rennen war aber abzusehen, dass es vor allem Fourcade heute wissen wollte. Bereits in der ersten Runde machte das 29-jährige Ausnahmeathlet mit Wut im Bauch die 22 Sekunden Rückstand wett, mit denen er ins Verfolgungsrennen gegangen war. Allerdings blieb er beim ersten Liegendschießen nicht fehlerfrei und musste einmal in die Strafrunde.

Auch auf der zweiten Schleife arbeitete sich der zweimalige Olympiasieger von 2014 wieder einige Plätze vor, behielt aber diesmal ein paar Körner fürs Schießen übrig. Beim dritten Schießen übernahm er schließlich die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. "Ich war wirklich sehr enttäuscht nach dem Sprint. Das hat wehgetan. Aber heute war ich besser drauf. Ich habe mich an 2011 in Chanty-Mansijsk erinnert. Auch damals gewann Arnd den Sprint und ich habe dann die Verfolgung für mich entschieden."

Lesser und Schempp zeigen Nerven

Arnd Peiffer konnte seinen Erfolg nicht wiederholen

Zuvor hatte es über weite Strecken des Rennens nach einem deutschen Zweifach- oder gar Dreifachsieg ausgesehen. Neben Peiffer hatten sich Doll, Simon Schempp und auch Erik Lesser in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Lesser beim dritten Schießen und Schenpp beim abschließenden vierten Schießen zeigten dann aber Nerven und konnten am Ende keine Topplatzierung erreichen. Auch Peiffer blieb nun nicht mehr fehlerfrei und fiel zurück.

Doll überglücklich über Bronze

Anders Benedikt Doll: Der 27-Jährige aus Titisee-Neustadt, Sechster nach dem Sprint, lieferte sich bei nur einem Schießfehler mit Samuelsson ein rassiges Duell um Silber und Bronze, das der Schwede für sich entschied. Samuelsson, dessen bestes Weltcupergebnis bis dato ein 13. Platz war, überraschte alle Experten. Mit der schnellsten Laufzeit aller Teilnehmer verdiente er sich die Silbermedaille aber redlich.

Doll war im Ziel trotzdem überglücklich und riss euphorisch die Arme hoch. Peiffer ("mir war klar, dass es sehr eng werden würde") und Schempp gratulierten ihrem Teamkollegen, der erneut in einem wichtigen Rennen auf den Punkt fit war.

Johannes Thingnes Bö läuft erneut hinterher

Erneut enttäuschend das Abschneiden von Johannes Thingnes Bö: Nach Platz 31 im Sprint erwischte der Norweger auch im Verfolger einen schwarzen Tag, leistete sich sechs Schießfehler und beendete seinen zweiten Olympiaauftritt auf Rang 21. Sein Bruder Tarjei machte es besser, musste sich aber mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.