Hönig: Auf Dahlmeiers Einschätzung gewartet

Dahlmeier bei der Mixed-Staffel bei der WM in Hochfilzen 2017

Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig erklärte die späte Entscheidung mit dem Warten auf grünes Licht von Sprint- und Verfolgungs-Olympiaisegerin Dahlmeier: "Wir haben uns die Möglichkeit gelassen, der Laura auch die persönliche Einschätzung zu geben - bin ich bereit, kann ich diese Mixed-Staffel auch im Vollbesitz meiner Kräfte laufen und damit auch eine Unterstützung für das Team sein. Oder macht es Sinn, einen oder zwei Tage länger zu regenerieren, um dann in der Damen-Staffel wieder fit zu sein" , sagte der Thüringer und ergänzte: "Eine Staffel ohne Laura wäre nur in Frage gekommen, wenn sie signalisiert hätte, ich kann nicht."

Deutsches Quartett erstmals in dieser Besetzung

In dieser Besetzung gehen die Deutschen erstmals in ein internationales Rennen. Hinz ist eine erfahrene Staffel-Startläuferin, in Pyeongchang erreichte sie als Fünfte im Sprint ihre beste Platzierung. Lesser verpasste im Massenstart als Vierter knapp das Podest. Der Thüringer lief zum letzten Mal im Dezember 2012 eine Mixed-Staffel - damals kam er mit Tina Bachmann, Andrea Henkel und Schempp in Östersund auf Rang vier.



Vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen gewann das DSV-Quartett in der Besetzung Hinz, Dahlmeier, Arnd Peiffer und Schempp WM -Gold.

Auch Boe, Svendsen, Bescond und Fourcade am Start

Neben dem deutschen Team gehen auch zahlreiche andere Teams mit ihren Top-Läufern an den Start. Bei den Norwegern laufen die Einzel-Medaillengewinner Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe und Emil Hegle Svendsen, bei Frankreich gehen neben Schlussläufer und Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade auch Marie Dorin Habert, die Verfolgungsdritte Anais Bescond und Simon Desthieux in die Loipe. Medaillenchancen dürften auch die Italiener, Tschechen und die bei Olympia mit zwei Einzelmedaillen überraschend starken Schweden haben.

2014 gewann Norwegen

Vor vier Jahren in Sotschi, als der Mixed-Wettbewerb zum ersten Mal ausgetragen wurde, gewann Norwegen vor Tschechien und Italien. Das deutsche Team lief auf Rang vier, wurde wegen eines positiven Dopingtests von Evi Sachenbacher-Stehle aber später disqualifiziert.

dh/dpa | Stand: 20.02.2018, 03:37