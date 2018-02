Die Deutsche schätzte als einzige der Spitzenathletinnen die wechselnden Windbedingungen auf der Schießanlage perfekt ein und musste kein einziges Mal in die Strafrunde. Im Ziel hatte die 24-Jährige 24,2 Sekunden Vorsprung. Besonders beim zweiten Schießen im Stehen zeigte Dahlmeier ihre Extra-Klasse: Vor dem vierten Schuss ließ sich die Spitzenläuferin extrem viel Zeit, um ruhige Windbedingungen abzupassen. Mit Erfolg: Die Schüsse vier und fünf gingen beide ins Ziel. "Es ist einfach unglaublich. Das ist wirklich ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht", sagte die überglückliche Siegerin im Ziel" , "ich habe so lange von diesem Tag geträumt. Dass ich das so umsetzen konnte, macht mich unheimlich dankbar und auch stolz."

Alle Mitfavoritinnen patzen

Silber gewann überraschend Marte Olsbu aus Norwegen, Platz drei holte sich die Tschechin Veronika Vitkova. Mitfavoritin Anastasiya Kuzmina handelte sich drei Schießfehler ein und hatte keine Chance auf Edelmetall, auch Darya Domracheva aus Weißrussland war mit zwei Strafrunden chancenlos auf den Gewinn einer Medaille. Ebenso Kaisa Mäkäräinen, die mit drei "Fahrkarten" nur Platz 25. errang – ein Debakel für die Führende im Gesamtweltcup. Norwegens Medaillenhoffnung Tiril Eckhoff musste den äußeren Bedingungen ebenfalls Tribut zollen und konnte im ersten Schießen nur zwei aus fünf Schüssen ins Ziel bringen. Auch die Italienerin Dorothea Wierer lieferte kein gutes Schießergebnis und verabschiedete sich aus dem Kreis der Medaillenkandidatinnen.