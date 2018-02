Biathlon bei Olympia - Außenseitersiege als Regelfall

Benedikt Doll hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Biathlon-Verfolgungsrennen sichtlich Mühe, sein Lob an den richtigen Adressaten zu bringen. Erst ein Blick auf das Namensschild des vor ihm platzierten Schweden gab die nötige Hilfestellung: "Sebastian hat die Silbermedaille verdient. Er hatte die besseren Ski und den besseren Schlussspurt" , lobte der deutsche Sprint-Weltmeister den Schweden Sebastian Samuelsson, der ihn am Dienstag (13.02.2018) in Pyeongchang kurz zuvor im Kampf um Silber im Verfolgungsrennen deutlich besiegt hatte.

Noch nie auf Weltcup-Einzelpodest

Die schwedische Biathletin Hanna Öberg

Ähnlich wie Doll dürfte es den Biathlonfans nicht nur am Dienstag beim Verfolgungsrennen der Männer gegangen sein. Und auch am Donnerstag (15.02.2018) im Einzel der Frauen gewann mit Hanna Öberg ein Nobody aus dem schwedischen Team. Vor den Spielen kannten Samuelsson und Öberg nur die absoluten Experten - die besten Weltcup-Einzelplatzierungen waren mal zwei fünfte Ränge bei der 22-jährigen Öberg und ein 13. Rang beim 20-jährigen Samuelsson. Jetzt stehen beide Namen im olympischen Biathlon-Geschichtsbuch.

Olympia 2010/2014: Halbes Dutzend Außenseitermedaillen

So überraschend die Medaillen kamen - Einzelfälle in der olympischen Geschichte sind die Erfolge des schwedischen Duos allerdings nicht. Allein bei den vergangenen beiden Spielen in Vancouver und Sotschi schafften es mit Pavol Hurjat (Polen), Vincent Jay (Frankreich), Teja Gregorin (Slowenien), Anastasija Kuzmina (Slowakei) sowie Sjarhej Nowikau und Nadeschda Skardino (beide Weißrussland) ein halbes Dutzend Biathleten, die vorher kaum jemand auf dem Zettel hatte, aufs olympische "Stockerl".

"Ohne Wolfgang wäre ich nicht auf dem Level"

Das Geheimnis dieser Außenseitererfolge liegt wohl in der Sportart begründet - der durch die Kombination von Laufen und Schießen begründeten Unberechenbarkeit des Biathlon. Bei Öberg und Samuelsson sind die Medaillen zudem dicht mit dem Namen Wolfgang Pichler verbunden. Seit 2015 ist der Bayer Trainer des schwedischen Teams, vollzog einen Umbruch und führte viele junge Talente an den Weltcup heran. "Ohne Wolfgang wäre ich nicht auf diesem Level. Er war wichtig, mich in Form zu bringen" , dankte Olympiasiegerin Öberg ihrem Coach. Training bei Pichler heißt: Disziplin, Akribie und sehr viel Ausdauer. "Du trainierst sehr lange, in einer sehr hohen Intensität und manchmal bist Du so erschöpft, dass Du nicht weißt, wie Du damit klarkommen sollst" , blickt Öberg auf die vielen anstrengenden Einheiten im Sommer und Herbst zurück.

Video starten, abbrechen mit Escape Dahlmeier läuft bei Öberg-Sieg zu Bronze | Sportschau | 15.02.2018 | 03:19 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Pichler: Trainingssystem seit 1992

Pichler selbst erklärt: "Es gibt viele Wege nach Rom. Ich kenne einen Weg - und diesem folge ich strikt. Mein Trainingssystem habe ich 1992 entwickelt und bleibe ihm seitdem treu." Und das mit Erfolg. Der 63-Jährige führte die Schwedin Magdalena Forsberg von 1997 bis 2002 zu sechs Weltcup-Gesamtsiegen in Folge, Anna Carin Olofsson lief 2006 zu Olympia-Gold.

Starke Verbesserungen am Schießstand

So überraschend die Erfolge von Öberg und Samuelsson in Pyeongchang waren, Pichler wusste bereits vor der Saison, dass beide das Potenzial haben, in die Weltspitze zu laufen. Die harten Trainingseinheiten zeigten Wirkung. Die zweifache Junioren-Weltmeisterin Öberg und Samuelsson, der schwedische Biathlet des Jahres 2017, verbesserten sich in der Loipe und machten einen Riesensprung am Schießstand. Die Trefferquote bei Samuelsson kletterte innerhalb eines Jahres um gute vier Punkte auf 83 Prozent und bei Öberg um beachtliche neun Zähler auf 88 Prozent. Auch beim Weltverband IBU sah man bereits 2017 das große Potenzial: Öberg und Samuelsson wurden jeweils zum "Rookie des Jahres" gewählt.

Leichtfertige Wette: Samuelssons Haare müssen ab

Der schwedische Biathlet Sebastian Samuelsson

Mit ihren guten Ergebnissen von Pyeongchang zählen beide nun auch bei den Massenstartrennen am Wochenende zu den Medaillen-Mitfavoriten. Öberg steht beim Rennen der Frauen am Samstag (17.02.2018, 12.15 Uhr, im Video-Livecenter) in der Startaufstellung mit Nummer zwei direkt neben Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Samuelsson geht beim Wettkampf der Männer am Sonntag (18.02.2017, 12.15 Uhr, im Video-Livecenter) mit Nummer fünf ins Rennen. Damit steht er noch vor Benedikt Doll mit Startnummer acht. Und sollten beide wieder zusammen auf dem Podest landen, könnte Doll erneut ein Problem bekommen: ein optisches Wiedererkennungsproblem. Samuelsson hatte vor Olympia leichtfertig gewettet, dass er bei einer Medaille seine langen Haare abschneiden werde. Geht er also mit Glatze in den Massenstart? "Nein" , winkt der lachend ab: "Mein Teammitglied Peppe Femling bat mich, die Haare bis zur Staffel dran zu lassen. Denn Du weißt nie, was bis dahin passiert."

Video starten, abbrechen mit Escape Fourcade und Samuelsson kämpfen um Gold | Sportschau | 12.02.2018 | 01:05 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Stand: 16.02.2018, 20:56