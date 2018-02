Biathlon, 20 Kilometer der Männer

Nach dem ersten Schießen als 52. auf die Strecke zurückgekehrt, arbeitete sich Boe in seinem bekannten Turbo-Modus nach vorne und feierte am Ende den Sieg über die beiden Überraschungen dieses Tages, den Slowenen Jakov Fak und Dominik Landertinger aus Österreich. Top-Favorit Martin Fourcade aus Frankreich musste sich nach zwei Strafminuten mit Rang fünf zufrieden geben, Erik Lesser kam als bester Deutscher auf Rang neun ins Ziel.

Favorit Fourcade lange Zeit vorn

Martin Fourcade lieferte sich bis zur Hälfte des Rennens ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Arnd Peiffer und den beiden Boe-Brüdern, Tarje und Johannes Thingnes. Fourcade führte das Trio auf dem Zeittableau an, doch beim dritten Anschlag sortierte sich die Reihenfolge neu – zu Ungunsten der deutschen Athleten: Zwar blieben Erik Lesser und Simon Schempp diesmal fehlerfrei, doch Arnd Peiffer zielte dreimal daneben und war fortan chancenlos auf eine Medaille.

Perfekter Start für Lesser und Peiffer

Erik Lesser und Arnd Peiffer waren perfekt ins Rennen gestartet: Beide blieben beim ersten Schießen fehlerfrei. Nicht so Simon Schempp: Der viermalige Weltmeister schätzte den Wind falsch ein und setzte die ersten beiden Schüsse daneben. Zwei Strafminuten katapultierten Schempp bereits aus den Medaillenrängen, Johannes Kühn, der Vierte im deutschen Bunde, musste ebenfalls eine Strafminute hinnehmen.

Boe: Duplizität der Ereignisse

Für Johannes Thingnes Boe schienen sich die Ereignisse zu duplizieren: Wie schon in den Rennen zuvor leistete sich der hochgehandelte Norweger gleich zu Beginn eine "Fahrkarte" beim Schießen. Dank seiner immensen läuferischen Fähigkeiten verkleinerte Boe den Rückstand nach der zweiten Schießeinlage deutlich und ging nach der Hälfte des Rennens sogar zwischenzeitlich in Führung. Auch bei den Schießprüfungen drei und vier bewahrte Boe die Nerven und setzte neun von zehn Schuss ins Ziel – wieder verließ sich der 24-Jährige auf seine Lauffähigkeiten und kam vor der Konkurrenz über die Ziellinie.

Video starten, abbrechen mit Escape Biathlon - Das 20km-Rennen der Männer | Sportschau | 15.02.2018 | 01:09:06 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Lindström und Moravec stark

Lange Zeit in Medaillenreichweite lagen Frederik Lindström und Ondrej Moravec. Doch beide trafen bei der vierten Schießprüfung einmal daneben und fielen zurück. Wie aus dem Nichts tauchte der Schweizer Benjamin Weger nach dem vierten Schießen vorne in der Ergebnisliste auf, mit nur einem einzigen Fehlschuss in der Endabrechnung. Im Ziel hatte Weger nur sechs Sekunden Rückstand auf Martin Fourcade, auf Bronze fehlten ihm allerdings knapp 30 Sekunden.

Spätstarter sorgen für Furore

Nach dem Überraschungserfolg von Hanna Öberg bei den Frauen machten auch bei den Männern zwei Schweden von sich reden: Jesper Nelin und Sebastian Samuelson. Samuelson erreichte Platz vier, Nelin scheiterte im vierten Schießen. Recht überraschend schoss Dominik Ladertinger aus Österreich im vierten Schießen auf den zwischenzeitlichen ersten Platz, sein Rückstand im Ziel betrug nur 14,2 Sekunden auf den Sieger Boe. Fak, als 57. ins Rennen gegangen, blieb bei allen 20 Schüssen fehlerfrei, übernahm nach dem vierten Schießen Platz zwei, konnte Platz eins auf der letzten Runde nicht mehr angreifen. Sein Rückstand: nur 5,9 Sekunden.

Deutsche Athleten: nur Lesser top

Die Platzierungen der deutschen Athleten in der Endabrechnung: Hinter Lesser kam Arnd Peiffer auf Rang 21, Simon Schempp wurde 36., Johannes Kühn tauchte als 58. auf.