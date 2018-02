Video starten, abbrechen mit Escape Zweites Gold - Dahlmeier gewinnt die Verfolgung | Sportschau | 12.02.2018 | 00:47 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Biathlon, Verfolgung Frauen

Dahlmeier schnappt sich ihren zweiten Olympiasieg

Laura Dahlmeier zum Zweiten: Die 24-Jährige sicherte sich beim Biathlon-Verfolgungsrennen am Montag ihre nächste olympische Goldmedaille in Südkorea. Ihr Paket von Ruhe am Schießstand und Strategie auf der Strecke war nicht zu bezwingen.