Biathlon, 15 Kilometer der Frauen

Laura Dahlmeier schien sich schnell aus dem Kampf um die Medaillen zu verabschieden: Beim ersten Liegendanschlag setzte sie den letzten Schuss daneben. Doch dann fing sich die deutsche Medaillenhoffnung und absolvierte die nächsten beiden Schießprüfungen fehlerfrei. Beim vierten und letzten Anschlag behielt die zweimalige "Gold-Laura" ihre Nerven und setzte alle fünf Schuss ins Ziel.

Kuzmina mit fast überirdischer Laufleistung

Dabei ging es ihr insgesamt dennoch besser als den Favoritinnen Anastasiya Kuzmina und Darya Domracheva: Beide lagen nach dem vierten Schießen lang vorne. Die Slowakin Kuzmina profitierte trotz zweier Schießfehler lange von ihrer überragenden Laufleistung, musste mit insgesamt zwei Schießfehlern und somit zwei daraus resultierenden Strafminuten lang um ihre Chancen auf Edelmetall zittern. Die Weißrussin Domracheva handelte sich gar vier Schießfehler ein und fiel weit zurück.

Dahlmeier rannte auf dem Schlussabschnitt zwar wieder extrem schnell, doch gegen Anastasiya Kuzmina hatte sie in der Netto-Laufwertung keine Chance. Platz drei war die Belohnung für Dahlmeiers erneut sehr gute Leistung. "Ich bin wirklich überglücklich, dass es zur Medaille gereicht hat. Das ist der Wahnsinn" , sagte Dahlmeier, "ich wusste, dass alles über den Schießstand geht. Dann hatte ich gleich den ersten Fehler beim Liegendschießen, das hat es nicht einfacher gemacht. Aber ich habe versucht, voll zu kämpfen und auf der Strecke alles zu geben." Bundestrainer Gerald Hönig lobte seine Top-Athletin am sportschau-Mikrofon: "Es zeichnet sie aus, in den entscheidenden Momenten Fehler zu vermeiden. Sie macht das einfach toll."

Preuss – 20 Schuss, 20 Treffer

Jubel brandete im deutschen Lager auf, als Franziska Preuss auch nach dem vierten Schießen fehlerfrei zurück auf die Strecke ging. Auf der Schlussrunde holte Preuss alles aus sich raus und kam als vorerst Dritte ins Ziel. die später gestartete Laura Dahlmeier schob sich am Ende knapp vor Franziska Preuss, die sich somit mit Rang vier zufrieden geben musste.

Die übrigen deutschen Athletinnen präsentierten sich in unterschiedlicher Verfassung: Franziska Hildebrand lief mit nur einem Schießfehler auf Rang neun, Maren Hammerschmidt bekam nach drei Fehlern drei Extraminuten aufgebrummt und kam mit über drei Minuten Rückstand ins Ziel. Am Ende sprang Platz 19 für sie heraus.

Schwedin Öberg überrascht

Eine erstaunliche Leistung zeigte die Hanna Öberg, die neue Olympiasiegerin. Die Schwedin blieb bei guter Laufleistung fehlerfrei und setzte sich zwischenzeitlich an die Spitze. Damit lag sie im Ziel lange weit vor den stark eingeschätzten und schon zum Teil mit Edelmetall dekorierten Titelanwärterinnen Kaisa Mäkäräinen, Tiril Eckhoff, Veronika Vitkova und Anais Bescond. Den Platz an der Spitze konnte Öberg am Ende keine der Kontrahentinnen streitig machen: ausufernde Freude bei Öberg und dem gesamten schwedischen Team.