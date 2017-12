Olympia in der ARD - immer und überall

Video starten, abbrechen mit Escape Die Paralympischen Spiele bei den Öffentlich-Rechtlichen | Sportschau | 12.12.2017 | 02:46 Min. | Das Erste

102 Olympia-Entscheidungen, 80 Mal Paralympics-Gold, 17 Olympia- und 10 Paralympics-Tage, eine umfassende trimediale Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung von allen Entscheidungen und mit allen Hintergründen - für die Zuschauer und Zuhörer sowie für ARD und ZDF sollen die Winterspiele in Südkorea ein Höhepunkt des Sportjahres 2018 werden.

Eröffnungsfeier in der ARD

IOC-Präsident Thomas Bach

Konkret heißt das: Olympia immer und überall. ARD und ZDF wechseln sich in der TV-Berichterstattung ab, die Eröffnungsfeier am 9. Februar gibt es im Ersten, die Abschlussfeier am 25. Februar im ZDF . Dazwischen kommt man am Fernseher täglich 16 Stunden auf seine Kosten. Sogar rund um die Uhr live dabei sind die Olympiafans im ARD -Hörfunk, im HbbTV und im Internet. Die 45 ARD -Radiosender versorgen ihre rund 26 Millionen Zuhörer permanent mit Informationen, Reportagen, Live-Berichten und Hintergrundstorys. Nutzer mit HbbTV -fähigen Geräten können mit dem Drücken des "Red Button" die Olympia-Welt live erleben, vielfältige Zusatzangebote wie exklusive Livestreams, Programminformationen sowie zeitunabhängig die Höhepunkte des Programms aufrufen.

Drei Parallel-Livestreams, Push-Meldungen, WhatsApp und "Sportsfreund"

Im Netz kommen die Zuschauer in den Genuss einer zeitsouveränen, ortsunabhängigen und barrierefreien Berichterstattung. Schwerpunkt sind die Live-Übertragungen, Sporthighlights, Hintergründe, Analysen und Interviews. Neben der Berichterstattung auf Facebook, Instagram und Twitter, bietet die ARD außerdem einen eigenen WhatsApp-Dienst, der die wichtigsten Neuigkeiten auf das Smartphone sendet. Im Facebook-Messenger ist der Info-Bot " Sportsfreund " aktiv, der auf Wunsch einen aktuellen Überblick bietet. Der "Sportsfreund" verschickt mehrmals am Tag "Push"-Mitteilungen. Wem die lineare TV -Berichterstattung nicht ausreicht, kann auf dem Second Screen bis zu drei weitere Wettkämpfe live verfolgen. Dafür stehen im Netz, bei HbbTV und in de App das "LiveVideoCenter" die exklusiven Livestreams Sportschau2, Sportschau3 und Sportschau4 zur Verfügung.

Hochkarätige Experten

Dieter Thoma, Magdalena Neuner, Katarina Witt, Maria Höfl-Riesch, Kati Wilhelm und Peter Schlickenrieder (v.l.n.r.).

Unterstützt wird das ARD -Kommentatoren- und Moderatorenteam von vielen hochkarätigen Wintersport-Experten. Die Olympiamedaillengewinner Maria Höfl-Riesch, Peter Schlickenrieder, Dieter Thoma, Kati Wilhelm und Katarina Witt sowie die Paralympics-Medaillengewinner Gerd Schönfelder, Niko Kappel und Matias Mester verstärken das ARD -Team mit ihren fachlichen Analysen.



Die ARD wird sich während der Olympischen Winterspiele auch mit Hintergrund und Distanz dem Sport und dem Sportbusiness widmen. Der ARD -Doping-Experte Hajo Seppelt schaut bei der Olympia-Berichterstattung auch hinter die Kulissen.

Enge ARD-/ZDF-Zusammenarbeit