Geldstrafe in dreistelliger Millionenhöhe, Verbot der russischen Nationalhymne, Ausschluss russischer Athleten von Eröffnungs- oder Abschlussfeier, Start des russischen Teams unter neutraler Flagge oder eben sogar Komplett-Ausschluss von den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang - im Raum stehen diverse Sanktionen gegen Russland. Ein Ausschluss eines ganzen Landes wegen Doping wäre ein Novum in der über 120-jährigen Geschichte der olympischen Neuzeit. Zwar gab es schon Ausschlüsse, die waren aber alle politisch motiviert.

Am Dienstag wird man mehr wissen, wenn das IOC seine Entscheidung fällt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sache.

Womit ist zu rechnen?

Viel hängt von den Ergebnissen der IOC -Kommission unter Leitung des früheren Schweizer Bundesrates Samuel Schmid ab. Die Kommission ermittelte in den letzten Monaten in der Frage, inwieweit Behörden und Polizei am Dopingsystem in Russland beteiligt waren und stellt ihre Ergebnisse am Dienstag der Exekutive des IOC vor. Bislang sickerten keine Informationen durch.

WADA-Chefermittler Richard McLaren

Richard McLaren, Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA , ließ jedenfalls wissen, dass er nichts von symbolischen Strafen für Russland hält. Ein Ausschluss von einer Feier ist für den Kanadier "keine adäquate Strafe für eine Tat, die in der Vergangenheit verübt wurde" , so der anerkannte Rechtsprofessor. Gleiches gelte, "falls man die russische Flagge oder die Nationalhymne in Südkorea verbietet" , meinte McLaren und forderte: "Man sollte die Verantwortlichen finden und sanktionieren."

Was wird Russland bezüglich Sotschi vorgeworfen?

Kronzeuge Grigori Rodtschenkow

Grigori Rodtschenkow war als Leiter des Moskauer Dopinglabors einer der Hauptprotagonisten des Sotschi-Skandals. Im Zuge der Enthüllungen dazu verlor er seinen Job. Aus Angst, in Russland zum Sündenbock gemacht zu werden, flüchtete er 2015 in die USA . 2016 packte der Whistleblower aus und gab an, dass in Sotschi positive Proben mithilfe des Geheimdienstes trickreich ausgetauscht und manipuliert worden seien. Insgesamt sollen über ein Dutzend russischer Medaillengewinner von Sotschi gedopt gewesen sein.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren verdichtete sich die Beweislage gegen Russland. In zwei Berichten für die WADA wies McLaren ein ausgefeiltes russisches System nach, Doping zu verschleiern. Zwischen 2011 und 2016 sollen insgesamt mehr als 1.000 Athletinnen und Athleten darin verwickelt gewesen sein.

Wie positioniert sich Russland?

Bislang hat Russland eine staatliche Beteiligung am Dopingsystem stets ausgeschlossen und sich gegen Sanktionen gewehrt. Er könne vor jedem Gericht bezeugen, dass in Russland nicht gedopt werde, sagte Sport-Multifunktionär Witali Mutko.

Ein Start unter neutraler Flagge komme für Russland nicht in Frage. Staatschef Wladimir Putin bezeichnete eine solche Anordnung bereits als "Erniedrigung des Landes" . Russland selbst brachte einen Boykott der Spiele ins Spiel, sollte das Land unter neutraler Flagge starten müssen. Mit einem Eingeständnis eines organisierten Dopingsystems könnte Russland Strafen abwenden. Doch Moskau sieht die Vorwürfe als anti-russische Kampagne westlicher Länder. Putin sagte, die USA wollten Unruhe schüren vor der russischen Präsidentenwahl im März 2018.

Wurden bereits Strafen verhängt?

Ja. Das IOC ließ mittels einer weiteren Kommission, die unter der Leitung des Schweizer IOC -Mitglieds Denis Oswald steht, die Proben der russischen Sotschi-Starter überprüfen. Oswald griff erstaunlich hart durch und sperrte bislang 25 russische Sotschi-Teilnehmer - darunter drei Olympiasieger - lebenslang für alle Funktionen bei Olympischen Spielen.

Welche Sportler wurden bereits gesperrt?