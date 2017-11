Winterspiele in Südkorea - Leere Ränge in Pyeongchang befürchtet

Teure Hotels, teure Karten und Drohungen aus dem Norden

Ursachen dafür gibt es mehrere. Wer auf Hotelsuchmaschinen nach einer Woche Pyeongchang ab dem 9. Februar sucht, wird für einfaches Doppelzimmer mit klar vierstelligen Preisen konfrontiert. Pyeongchang liegt relativ abgelegen, wodurch auch viele koreanische Sportfans auf Übernachtungen angewiesen sind. Und die Eintrittspreise sind ebenfalls hoch. Das Finale beim Eishockey der Männer kostet in der günstigsten Kategorie 230 Euro, und auch die Curling-Vorrunde kostet schon 30 Euro.

Im Ausland spielt für die Fans neben den Kosten vielleicht auch ein wenig die politische Situation eine Rolle, das diktatorisch regierte und nahegelegene Nachbarland Nordkorea droht bekanntlich immer wieder mit Krieg.

Regierung will Karten kaufen und verteilen

Nun wird nach Lösungen gesucht. Der Korea Herald berichtet, dass die Regierung den Aufkauf von Karten unbeliebter Wettbewerbe im Wert von je bis zu 70 US-Dollar plant, um diese zu verteilen. In Südkorea haben beispielsweise Skiwettbewerbe wenig Tradition und Bedeutung, Erfolge feiert das Land eher im Shorttrack als auch im Eisschnelllauf. FIS-Präsident Kasper hofft nach eigenen Angaben darauf, "das die Koreaner Schulen in die Stadien bringen werden" . Denn er erinnere sich aber auch an eine Snowboard-WM in Südkorea 2009, bei der er mit nur zwei anderen Menschen im Zielbereich gestanden habe.

Erinnerungen an Seoul 1988

Schwacher Besuch bei den Sommerspielen 1988 in Seoul/Südkorea

Nun gibt es Durchhalteparolen. Im Korea Herald wird ein OK-Mitglied wie folgt zitiert: "Wir rechnen damit, dass sich die meisten Karten in den zwei bis drei Monaten vor den Spielen verkaufen." Diese Phase würde nun beginnen, viele Koreaner warten gerne bis zur letzten Minute, behauptet das OK-Mitglied.

Oder sie kommen gar nicht. Beispiele schwach besuchter Sportveranstaltungen in Südkorea gibt es bereits. Über ein eher geringes Interesse wurde schon 1988 geklagt, als das Land in der Hauptstadt Seoul die Sommerspiele ausrichtete. Bei den Leichtathletik-Wettbewerben gab es damals nur rund ein Drittel des Zuschaueraufkommens der stark besuchten Spielen in Sydney 2000.

Das Stadion in Daegu während der Leichtathletik-WM 2011

Begeisterung löste dagegen die Fußball-WM 2002 aus, die Südkorea gemeinsam mit Japan ausrichtete. Die Leichtathletik-WM 2011 in Daegu galt zwar offiziell als fast ausverkauft, auf einigen Bildern von damals sind jedoch leere Ränge zu sehen.

Stand: 10.11.2017, 15:43