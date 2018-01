Der Deutsche Olympische Sportbund nominierte am Dienstag (23.01.18) in Frankfurt/Main weitere 110 Athletinnen und Athleten aus elf Sportarten. Somit umfasst das Team nach zwei Nominierungsrunden insgesamt 153 Sportler, darunter 63 Frauen und 90 Männer. Lediglich im alpinen Skilauf gibt es noch eine Qualifikationsmöglichkeit beim Weltcup-Slalom in Schladming am Dienstagabend.

Viele Goldmedaillen-Gewinner dabei

Von den Goldmedaillengewinnern in Sotschi sind in Pyeongchang neben den bereits vor einer Woche nominierten Rennrodlern auch Kombinierer Eric Frenzel, Skispringerin Carina Vogt sowie aus dem siegreichen Skisprungteam von 2014 Andreas Wellinger in Pyeongchang erneut dabei.

Darüber hinaus umfasst das Team weitere Olympiasieger/innen wie Claudia Pechstein, die ihre erste Medaille bereits 1992 und ihre fünf goldenen zwischen 1994 und 2006 gewonnen hat, Rennrodlerin Tatjana Hüfner, Skifahrerin Viktoria Rebensburg und Bob-Anschieber Kevin Kuske (4). Rennrodler Felix Loch hatte neben zwei Goldenen in Sotschi bereits 2010 Gold gewonnen.

"Gute Mischung"

"Es ist eine gute Mischung aus Erfahrung und Olympiadebütanten" , sagte DOSB-Vorstand Leistungssport, Dirk Schimmelpfennig, in Südkorea Chef de Mission für das Olympia Team Deutschland. Auf eine Medaillenvorgabe wird diesmal verzichtet, lediglich die 19 Podiumsplatzierungen aus Sotschi sollen übertroffen werden. Schimmelpfennig: "Die Athletinnen und Athleten haben teilweise überragende Ergebnisse in dieser Wintersaison erzielt, aber wir hatten auch schon viel Verletzungspech. Aber es bleibt dabei: Wir orientieren uns am Ergebnis von Sotschi und setzen uns das Ziel, eine Weiterentwicklung der Sportarten des Wintersports in Deutschland in den letzten vier Jahren unter Beweis zu stellen."



Veronika Rücker, DOSB-Vorstandsvorsitzende und in Pyeongchang gemeinsam mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann Delegationsleiterin, ist ebenfalls gegen den Druck einer Medaillenvorgabe: "Natürlich wollen wir Erfolg, das wollen auch die Athletinnen und Athleten, aber nicht um jeden Preis. Uns liegt auch ein faires und sympathisches Auftreten des Teams am Herzen."

Athletenvereinbarung unterzeichnet

Alle nominierten Sportler haben vor ihrer Berufung in das Olympia Team Deutschland die vom DOSB verabschiedete Athletenvereinbarung unterzeichnet.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur hat zudem überprüft, ob Regelverstöße gegen Dopingbestimmungen vorliegen. Zwischen dem Nominierungszeitpunkt und dem Beginn der Olympischen Winterspiele können alle Mannschaftsmitglieder unangekündigt in Training und Wettkampf von der NADA getestet werden.

Die nominierten Athleten im Überblick