Premiere in der Abfahrt: Sofia Goggia sichert sich das erste italienische Gold bei den Frauen. Damit vereitelt die 25-Jährige in der alpinen Königsdisziplin in Jeongseon das zweite Olympia-Gold von US-Superstar Lindsey Vonn, die Bronze holt. Silber geht an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Viktoria Rebensburg fährt auf Rang neun.