Beim Riesenslalom am Drachenberg in Yongpyong gibt es im ersten Lauf mehrere Ausfälle. Dabei wird der letzte Übergang kurz vor dem Ziel zwei Medaillenkandidaten zum Verhängnis. Manuel Feller aus Österreich und der Italiener Luca de Aliprandini sind auf Kurs Platz zwei, stürzen dann aber vor der Ziellinie und scheiden aus. Der Schweizer Justin Murisier fährt bereits nach dem ersten Übergang am Tor vorbei.