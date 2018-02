Zuvor bescherte Biathletin Laura Dahlmeier dem deutschen Olympiateam das erste Gold. Als einzige der Topathletinnen blieb sie im 7,5-Kilometer-Sprint ohne Schießfehler. Die siebenmalige Weltmeisterin holte damit für die deutschen Biathleten das erste Olympia-Gold seit acht Jahren. Bei den Spielen in Vancouver hatte Magdalena Neuner in Verfolgung und Massenstart triumphiert. "Es ist einfach unglaublich. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Erwartungen von außen waren so hoch wie meine eigenen", so Dahlmeier.