Nordkoreas Olympia-Flirt mit dem Nachbarn

Die beiden koreanischen Länder planen einen gemeinsamen Einmarsch in das Olympiastadion während der Winterspiele. Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch (17.01.2018) mit. Dies ist das Ergebnis eines weiteren Arbeitsgespräches zwischen beiden Ländern im Grenzort Panmunjom. Bislang gab es das gemeinsame Einlaufen nur bei den Sommerspielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen sowie letztmals bei den Winterspielen 2006 in Turin. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete zudem, dass dabei eine Flagge getragen wird, die für die Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten wirbt.

2 Mal Süd- und 2 Mal Nordkorea in einem Bob