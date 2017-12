Paradox - das ist wohl noch die harmloseste Beschreibung für die Situation auf der koreanischen Halbinsel rund 100 Tage vor den Olympischen Winterspielen. Da findet nur rund 80 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze im südkoreanischen Pyeonchang das größte Event im Wintersport statt. Sportler vorm nördlichen Nachbarn werden wohl nicht teilnehmen, obwohl sogar welche qualifiziert sind.

Qualifiziert aber nicht gemeldet: Tae Ok Ryom und ihr Partner Ju Sik Kim.

Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik, so heißen die beiden Eiskunstläufer, die sich als erste nordkoreanische Wintersportler überhaupt Olympiatickets sicherten. Im September war das, in Oberstdorf. Doch der nordkoreanische Verband ließ trotz der historischen Qualifikation die Meldefrist für Olympia verstreichen. An Versehen glaubt weder beim Eiskunstlauf-Weltverband noch beim IOC jemand.

Überredungsversuch und Zugeständnisse vom IOC

Dabei hatten die südkoreanischen Organisatoren in der Vergangenheit mehrfach den Wunsch nach einer nordkoreanischen Teilnahme geäußert. Sogar von Wildcards für sportlich nicht-qualifizierte Nordkoreaner war die Rede. Das IOC will Nordkorea nun sogar zu einer Teilnahme überreden. Erst am vergangenen Freitag (8.12.2017) soll es in Lausanne zu einem Treffen zwischen IOC -Chef Thomas Bach und dem Vorsitzenden des Nationalen Olympischen Komitees Nordkoreas Kim Il-Guk gekommen sein. Das berichtet der US-amerikanische Sender "Voice of America". Der Grund für das Treffen? Vermutlich ein Überredungsversuch. Denn laut Pyeonchang-Organisationschef Lee Hee-Beom wolle das IOC "mit den internationalen Fachverbänden darüber beraten, mehr Sportlern aus Nordkorea eine Teilnahme zu ermöglichen" .

Bach will nach Pjöngjang

Der südkoreanische Sender KBS berichtet sogar, dass Bach Nordkorea besuchen will. Unter Berufung auf eine Quelle in der Seouler Regierung könne das Treffen noch im Dezember stattfinden. Falls Bach tatsächlich in Pjöngjang empfangen werde, könne dies dem Sender zufolge als "positives Zeichen für die Teilnahme des Nordens" gewertet werden.

"Angst vor dem tödlichen Schlag"

Warum solche Bemühungen um das politisch und wirtschaftlich isolierte Regime im Norden? Es ist die Angst vor dem "tödlichen Schlag" , wie es Südkoreas Verteidigungsminister Cho Myoung-Gyon erst kürzlich formulierte. Das zu einer Atommacht hochgerüstete Armenhaus der Region lieferte sich zuletzt nicht nur verbale Auseinandersetzungen. Unter anderem mit dem bekanntlich ebenfalls über eine geringe Frustrationstoleranz verfügenden US-Präsidenten Donald Trump. Nordkorea hatte auch erst im November eine Interkontinental-Rakete getestet, die die USA ebenso wie Westeuropa erreichen könnte. "Wenn der Norden zu einer Zeit provoziert, in der die Olympischen Spiele unmittelbar bevorstehen, könnte er den Olympischen Spielen einen fatalen Schlag versetzen" , sagte Südkoreas Verteidigungsminister mit einem ungewöhnlich scharfen Ton.

US-Senator fordert Abzug von Familien

Der US-Senator Lindsey Graham forderte im Fernsehsender CBS sogar den Abzug von Familienangehörigen des US-Militärs aus Südkorea. "Angesichts der Provokationen Nordkoreas ist es verrückt, Kinder und Ehefrauen nach Südkorea zu schicken" , sagte der Republikaner.

"Fliegen Raketen über mich"

Kritisch: Slalom-Ass Felix Neureuther

Nordkorea selbst hält sich auffallend bedeckt. So sagte der nordkoreanische IOC-Funktionär Ung Chang noch im Februar: "Es gibt keinen Grund, warum wir nicht nach Pyeongchang reisen würden, und keinen Grund, warum wir nicht könnten" . Politisch gibt es allerdings einige Gründe. So lässt sich ein gewisses Bedrohungsszenario aufrechterhalten. Ein mulmiges Gefühl plagt seither einige Sportler, so auch den derzeit verletzten deutschen Alpinstar Felix Neureuther: "Entschuldigung, aber ich fahre da einen Slalom, und da fliegen Raketen über mich drüber, was ist denn da los eigentlich? Das ist Wahnsinn!" , sagte der Bayer Ende September.

Teilnahme wäre Anerkennung des Staates

Nicht zu vergessen: Nach Ende des Koreakrieges Anfang der 1950er Jahre befinden sich die beiden Länder bis heute lediglich im Waffenstillstand. Ein Friedensvertrag ist bis heute nicht unterzeichnet. Eine Teilnahme Nordkoreas bei den Winterspielen im verfeindeten Nachbarland würde vor der versammelten internationalen Staatengemeinschaft in gewisser Weise einer Legitimation Südkoreas als Staat gleichkommen. Und das wäre ein großer Bruch in der Politik Nordkoreas und in Anbetracht der aktuell politisch eskalierten Situation wohl auch nicht die Botschaft, die Machthaber Kim Jong-un in die Welt senden will.

Boykottüberlegungen

Es bleibt kompliziert - und unsicher. Frankreichs Sportministerin und der Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen haben bereits einen Boykott ihrer Länder angekündigt, wenn keine Sicherheit bei den Spielen garantiert werden könne. Auch immer mehr Sportler melden sich zu Wort und äußern ihre Angst. Felix Neureuther, sein Alpin-Kollege Ted Ligety oder auch Laura Dahlmeier. Die mehrfache Biathlon-Weltmeisterin sagte der " Sportbild ": "Wenn eine akute Gefahr für Leib und Leben von uns Sportlern besteht, werde ich sicher nicht mit aller Macht nach Pyeongchang fahren." Stattdessen macht sie sich für einen Plan B stark. Und der könnte nach den Vorstellungen der Bayerin "Olympia in München" heißen. "Das wäre natürlich wunderbar. Ein Containerdorf ist schnell aufgestellt. Wir hätten ja alles: Biathlon macht man in Ruhpolding, Ski alpin und Skispringen in Garmisch, Bob und Rodel in Berchtesgaden, Eisschnelllauf in Inzell. Alle Einrichtungen stehen schon. Aber der logistische Aufwand wäre wahrscheinlich doch zu groß."

