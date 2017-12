Nordamerikaner machen Koreas Eishockey erstklassig

Ende April 2017 ist ein koreanisches Eishockey-Märchen geschrieben worden. Das Team von Trainer Jim Peak schaffte Historisches: Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes gelang der Eishockey-Nationalmannschaft der Aufstieg in die A- WM . Einen nicht unwesentlichen Anteil an diesem Aufschwung haben auch sechs nordamerikanische Spieler, die aktuell zum Kader Südkoreas gehören.

Verstärkungen auf allen Positionen

Und so liest sich das Team der Olympia-Gastgeber: Keeper Matt Dalton, Verteidiger Eric Regan, Alex Plante, Stürmer Brock Radunske, Michael Testwuide und Michael Swift. Ein Sextett, das die einheimischen Spieler zum Teil um 15 bis 20 Zentimeter überragt. Und einige Erfahrung aus internationalen Topligen mitbringt. So spielte Keeper Dalton drei Jahre für Chekhov in der KHL , absolvierte Plante immerhin zehn Spiele in der NHL . Und Regan ist auch hierzulande kein Unbekannter, zwischen 2011 und 2013 trug der 29-Jährige das Trikot der Hannover Scorpions, machte dort 84 Spiele in der DEL .

Ex-NHL-Star ist Nationaltrainer

Auch der Nationaltrainer Südkoreas ist eigentlich ein Kanadier, allerdings mit koreanischen Eltern. Jim (Chi Sun) Peak war früher in der NHL Verteidiger, gewann 1991 und 1992 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley-Cup. Er war der erste gebürtige Koreaner, dem das gelang. Und seit Juli 2014 coacht Peak die koreanische Mannschaft, holte dank seiner Beziehungen und mit einigen Finanzen im Rücken (20 Millionen Dollar wurden investiert) nordamerikanische Verstärkung.

Überraschung im Turnier nicht ausgeschlossen

Immerhin hat sich die Zahl der registrierten Spieler in Korea in den letzten fünf Jahren auf 2.675 mehr als verdoppelt. Und dass die Koreaner bei den Olympischen Spielen, die Gegner in der Gruppe A sind Kanada, Tschechien und die Schweiz, nur Kanonenfutter sind, ist nicht ausgemacht. Denn anders als bei den Olympischen Spielen zuletzt, wird die NHL keine Spielpause einlegen. Die besten Eishockey-Spieler werden demnach in Pyeongchang fehlen. Und im Dezember zeigte das Team von Trainer Peak beim Channel One Cup in Moskau, dass es gegen die Großen zumindest mithalten kann. Gegen Kanada gab es ein unglückliches 2:4. Die Spiele gegen Finnland und Schweden gingen 1:4 und 1:5 verloren. Eine kleine Überraschung in einer der Eishallen von Gangneung ist also nicht ausgeschlossen, durch die verstärkte koreanische Eishockey-Nationalmannschaft.

rei | Stand: 30.12.2017, 17:10