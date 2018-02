Olympia-Meldungen - kurz und knapp

Für US-Bobpilot Justin Olsen haben die Olympischen Spiele mit einer Blinddarm-Operation begonnen. Der 30-Jährige wurde am Mittwoch aus dem Krankenhaus in Gangneung entlassen, nachdem ihm vor zwei Tagen der Blinddarm entfernt wurde. Ob Olsen an den Bob-Wettbewerben teilnehmen kann, müssen nun die Ärzte entscheiden. Die Zweierentscheidung beginnt am 18. Februar. Vor acht Jahren hatte Olsen als Anschieber des mittlerweile verstorbenen Steven Holcomb in Vancouver die Goldmedaille im Vierer gewonnen.