Das Gezerre um den Olympiastart russischer Athleten geht weiter. Einen Tag nachdem 32 Sportler vor dem CAS die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Klage einreichten, zogen am Mittwoch (07.02.2018) weitere 15 Landsleute vor den Internationalen Sportgerichtshof.

CAS vertagt sich auf Donnerstag

Dabei handelt es sich um jene 13 Athleten und zwei Betreuer, deren Teilnahme trotz positiven CAS -Urteils von der unabhängigen Kommission des IOC erneut abgelehnt wurde. Der CAS hatte die lebenslangen Olympia-Sperren in einem ersten Urteil aufgehoben. Unter den Klägern sind Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow und der Langlauf-Goldmedaillengewinner von Sotschi, Alexander Legkow. Der CAS bestätigte den Eingang der Klage und die Eröffnung eines zweiten Verfahrens.