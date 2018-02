Trotz CAS-Urteil

Die Flaggen des IOC und von Russland

Zuvor hatte ein Ausschuss des IOC unter der Leitung der früheren französischen Sportministerin Valerie Fourneyron jeden Fall individuell überprüft. Das Panel von Fourneyron habe beschlossen, " dass keine der 15 Personen eine Einladung zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erhält ", hieß es in der Mitteilung des IOC .

Zusätzliche Informationen als Begründung

Ein Grund seien zusätzliche Informationen, die das Gremium erhalten habe und die für weitere Zweifel an der Integrität der Sportler gesorgt hätten. Dazu gehörten auch die Informationen aus der Datenbank des Moskauer Kontrolllabors, die im vergangenen November in die Hände der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA ) gelangt war.

Der CAS hatte vergangene Woche die lebenslangen Olympiasperren von 28 russischen Wintersportlern wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 aufgehoben. 13 von ihnen sind aber nicht mehr aktiv und kommen für einen Start in Pyeongchang nicht in Frage. Bisher dürfen 169 saubere russische Athleten dürfen in Pyeongchang aber unter neutraler Flagge und Hymne starten.

Lob von Bach – Kritik vom CAS

Präsident des IOC Thomas Bach

IOC -Präsident Thomas Bach lobte die Arbeit der unabhängigen Prüfkommission. Das Gremium habe erneut " großartige Arbeit geleistet ". Die Entscheidungen der Kommission seien wertvoll, " weil sie gewissenhaft und auf gleiche und sehr faire Weise für alle Athleten " gearbeitet hätte. Der deutsche Chef de Mission wertete die Entscheidung des Gremiums als " wichtiges Signal ". " Das ist eine gute Nachricht, dass das IOC trotz des CAS -Urteils nach neuerlicher Prüfung bei seiner Entscheidung bleibt und die russischen Athleten, die am betrügerischen System in Sotschi beteiligt waren, nicht zu den Winterspielen in Pyeongchang einlädt ", sagte Dirk Schimmelpfennig.

CAS -Präsident John Coates wies dagegen auf das Recht der Sportler hin, sich juristisch zu wehren. " Die Sportler haben das Recht, auf allen Ebenen Vertrauen in die Rechtspflege zu haben, insbesondere vor dem CAS ", hieß es in einer Erklärung am Montag. " Das CAS hat die Kommentare und Bedenken des IOC -Präsidenten Thomas Bach zur Kenntnis genommen und wird sie gründlich prüfen. "

Stand: 05.02.2018, 09:19