Die Welt des Sports blickt am Dienstag (05.12.2017) nach Lausanne. Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees entscheidet dort über die Strafe wegen des Doping-Betrugs im russischen Sport. Russland steht im Verdacht über Jahre hinweg, systematisches, staatlich gedecktes Doping betrieben zu haben. Die Führung in Moskau bestreitet den Vorwurf systematischen Dopings. Im schlimmsten Fall droht der Sport-Großmacht der Komplettausschluss bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang.

Olympia-Boykott wohl vom Tisch

Möglich ist auch ein Startrecht für saubere Athleten unter neutraler Flagge. Dies hatten Russlands Funktionäre zunächst abgelehnt. Am Montag gab es aber neue Signale aus dem Kreml. Demnach ist für diesen Fall ein Boykott vom Tisch. Moskau sei zwar nicht einverstanden mit vielen Entscheidungen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA über russische Sportler, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Wir sind gegen eine Einschränkung der Rechte unserer Sportler, eine Einschränkung ohne Beweise, aber gleichzeitig bleibt Russland den olympischen Idealen treu."

Die IOC -Exekutive unter Leitung von Präsident Thomas Bach wird sich ab 9:00 Uhr mit den Berichten von zwei Ermittlungskommissionen beschäftigen und auch eine russische Delegation hören. Mit einer Entscheidung des IOC ist vermutlich am Abend zu rechnen, wenn Bach vor die Presse treten will.

Thema in: Tagesschau 05.12.2017, 20:00 Uhr

dpa/rei | Stand: 05.12.2017, 08:51