Nur mal kurz angenommen, nicht Pyeongchang sondern München hätte im Juli 2011 den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2018 erhalten: Das Wetter wäre nicht viel besser als in Südkorea. Die Niederländer hätten ganz sicher auch hier die Eisschnelllaufwettbewerbe dominiert. Vielleicht hätte Deutschland eine Goldmedaille mehr, weil es auf Felix Lochs Heimrodelbahn am Königssee keine so tückische Kurve neun gibt. Ganz sicher aber hätte es nicht so viele Bilder von leeren Zuschauerrängen gegeben und auch keine Notwendigkeit, sich dafür eine hahnebüchende Ausrede nach der anderen auszudenken.

Zuschauer-Desaster war absehbar

Das Bild der Spiele von Pyeongchang sind geprägt von spärlich gefüllten Tribünen in den Hallen und auf den Außenanlagen. Natürlich: Die zu Beginn der Wettbewerbe extrem kalten Temperaturen waren vor allem für die Freiluftveranstaltungen Gift. Dazu kommen einige für Einheimische zum Teil gewöhnungsbedürftige Startzeiten.

Aber: Das Fernbleiben der Koreaner ist keine Überraschung. Nur knapp 44.000 Einwohner leben im Landkreis Pyeongchang in der Provinz Gangwon-do, die Stadt selbst hat gar nur 9.940 Einwohner. Schon bei den Olympia-Generalproben vor einem Jahr herrschte zum Teil gähnende Leere. Zu weit ist der Weg aus den Metropolen wie Seoul, zu beschwerlich die Anreise in den nordöstlichen Teil des Landes. Dazu kommt, dass - außer Shorttrack - Wintersport in Korea ganz allgemein nicht so populär ist wie in Europa oder in Übersee.

Olympiasieger im Schönreden

OK-Chef mit Sorgen: Lee Hee Beom

Was für jeden ersichtlich ist, reden das Organisationskomitee ( POCOG ) unter Führung von Präsident Lee Hee Beom und das Internationale Olympische Komitee ( IOC ) freilich seit neun Tagen schön. Erfolgsmeldungen wie jene, dass bereits rund 90 Prozent aller 1,18 Million verfügbaren Tickets verkauft worden seien, werden bemüht, Ausreden gesucht: "Wir sind überrascht, dass so viele Plätze nicht besetzt werden" , sagte etwa POCOG-Sprecher Sung Baik You. Mal heißt es, etliche Ticketinhaber würden in den Stadien nicht erscheinen, mal wieder, viele würden sich nur verspäten. Die Organisatoren versuchen die Plätze an andere Personen zu vergeben. Sung war es auch, der sich in die Aussage verstieg: "Vielleicht müssen wir mehr Tickets verkaufen, als wir Plätze haben."

Superlative? Sensationssiegerin Ledecka muss herhalten

Historisch: Olympiasiegerin Ester Ledecka

IOC-Sportdirektor Christophe Dubi zeigte sich ebenfalls mit dem Ticketverkauf zufrieden und lobte die Organisatoren. Die offensichtlichen Probleme werden vom IOC aber kleingeredet und kaschiert. Stattdessen eine Halbzeitbilanz im Superlativ: Der Sensations-Olympiasieg der Snowboarderin Ester Ledecka im Super-G der Frauen kam dem IOC dafür offenbar gerade recht. Auf der Halbzeit-Pressekonferenz wurde der Sieg der Tschechin als der Beweis schlechthin dafür angeführt, welch "historische" Spiele hier gerade vonstatten gehen.

Neureuther: Olympia wird an die Wand gefahren

Die Schönrednerei von IOC und POCOG erinnert an Don Quichotes Kampf gegen die Windmühlen. Dabei war vieles davon auch schon 2011 absehbar, als in Durban gleich im ersten Wahlgang die Entscheidung für Südkorea fiel. Pyeongchang, so der Tenor damals, war einfach mal dran. Die Delegierten hatten wohl relativ penetrant das Argument ins Feld geführt, sich ja bereits zum dritten Mal zu bewerben. Die Konkurrenten aus München und Annecy waren da chancenlos.

Dass die Winterspiele in vier Jahren erneut in Asien, dann in Peking, stattfinden, erscheint angesichts der Erfahrungen aus Pyeongchang fast schon wie ein Treppenwitz. Ski-Ass Felix Neureuther, der sich wie viele andere Sportler vehement für München 2018 stark gemacht hatte, sieht die Gefahr, dass das IOC Olympia so "an die Wand" fahre. Doch dieser Käs' ist gegessen, wie der Bayer sagt. Und in München gibt es inzwischen auch in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr für Olympische Winterspiele.

Stand: 18.02.2018, 11:36