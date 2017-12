Südkoreas Fußballfans sind sich einig – in dieser Gruppe und besonders gegen diese Deutschen sind wir hoffnungslos Außenseiter – so die meisten Kommentare im Internet – und weiter: wer in dieser Gruppe gegen Korea keine drei Punkte holt, der wird auch nicht weiterkommen.

Schweden als Hoffnungsfunke

Und auch in den Nachrichten des koreanischen Frühstücksfernsehens ist die Auslosung das große Thema, Optimismus strahlen aber auch die TV-Reporter nicht aus. Ihre kleine Hoffnung, vielleicht gewinnen wir ja gegen Schweden und kommen doch noch weiter – irgendwie.

Seit 1986 immer dabei

Zwar konnte sich Südkorea als einziges asiatisches Team seit 1986 für jede Weltmeisterschaft qualifizieren, doch seit einiger Zeit schwächelt es. In der Qualifikation verlor Südkorea im Iran, in Katar und sogar das Prestigeduell beim Nachbarn China, Uli Stielike wurde gefeuert, dessen Nachfolger Shin löste in letzter Sekunde noch das Ticket für Russland.

Kampfgeist mit fehlendem Talent kompensieren

Ab dem 9. Dezember hat Shin sein Team wieder bei sich, beim Ostasiencup in Tokio spielt Südkorea gegen Japan, China und sogar gegen Nordkorea. Dann allerdings fehlen die Stars aus Europa, allen voran Kapitän Ki Song-yong aus Swansea und Stürmerstar Son Heung-min aus Tottenham, aber auch die Bundesligaprofis Ji Dong-won und Koo Ja-cheol aus Augsburg. Kaum vorstellbar, dass Südkorea dort schon sein Team finden wird, dass in Russland gegen Weltmeister Deutschland nur halbwegs bestehen kann.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Nach der Auslosung sagte Kapitän, wenn das Talent nicht reicht, müssen wir die Gegner halt kaputtarbeiten – klingt nach Rumpelfußball auf koreanisch.

Stand: 02.12.2017, 15:50