Fair Play muss Markenzeichen werden

Den am 9. Februar beginnenden Spielen in Pyeongchang blicke er mit einer " Mischung aus Demut und Realismus " entgegen. Es gehe vieles in die richtige Richtung, sagte Hörmann mit Blick auf die vielen Erfolge im vergangenen Winter. In Sotschi hatte Deutschland mit insgesamt 19 Medaillen die Vorgabe von 30 Mal Edelmetall deutlich verpasst. Allerdings hängt über diesen Winterspielen der Schatten des systematischen russischen Dopings. " Fair Play muss nun zum Markenzeichen der Pyeongchang-Spiele werden ", sagte der DOSB -Präsident. Die russischen Erfolgsaussichten sieht Hörmann auch wegen der nur 169 zugelassenen Starter auf ein Normalmaß zurückfallen. Russland werde zudem " gebrandmarkt ohne Fahne, Hymne und eigene Kleidung die zwei olympischen Wochen " absolvieren zu müssen. " Das ist zu Recht eine gewisse Höchststrafe für das russische Team ."

Deutsche Athleten sehen CAS-Urteil kritisch

Nico Ihle

Die Entscheidung des CAS hatte Hörmann bereits kritisch kommentiert. Auch die in Pyeongchang startenden deutschen Athleten reagierten mehrheitlich kritisch. Der Internationale Sportgerichtshof hatte die lebenslangen Sperren von 28 durch den IOC gesperrten russischen Athleten aufgehoben. " Ich kann für mich nur sagen, dass ich möglichst alle Russen hinter mir lasse, damit es gar keine Diskussionen gibt und ich nicht vielleicht in acht Jahren die Medaille nachgesandt bekomme ", sagte Eisschnellläufer Nico Ihle, der vor vier Jahren als Vierter knapp eine Medaille verpasst hatte. Langläufer Thomas Bing findet richtig, dass nach individueller Prüfung 169 russische Athleten zugelassen wurden. " Ich finde schwierig, wenn etwas staatlich gemacht wird, dies zu pauschalisieren ."

Max Hartung, Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbunds, kann damit leben, dass saubere russische Athleten teilnehmen dürfen und glaubt an mehr Chancengleichheit als in Sotschi. " Es wird immer schwarze Schafe und andere Länder geben, in denen zu verbotenen Mitteln gegriffen wird ", sagte Hartung. " Die Form des Betruges wie in Sotschi wird es nicht geben. Es wird fairer als vor vier Jahren zugehen, obwohl das kein hoher Maßstab ist. "

Thema in: MDR aktuell Das Radio, 02.02.2018, 17.40 Uhr

red / dpa / sid | Stand: 02.02.2018, 12:19