Am Donnerstag und am Freitag sagen die Wetterdienste Temperaturen im zweistelligen Minusbereich in der sogenannten "gemeinsamen Sicherheitszone" von Nord- und Südkorea voraus. Aber am Dienstag kommt über längere Phasen die Sonne durch, und der Taupunkt ist bei minus einem Grad in Reichweite.

Vielleicht geht es sogar über diesen Punkt hinaus. Und vielleicht gehen auch die Gespräche zwischen den beiden verfeindeten Staaten über das hinaus, was bis jetzt Stand der Dinge ist: Bei den Olympischen Winterspielen vom 9. bis zum 25. Februar in Pyeongchang in Südkorea werden keine Sportler aus Nordkorea teilnehmen. Oder naht jetzt doch das Ende der Eiszeit?

Versöhnliche Andeutungen von Kim Jong-un

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sport etwas schafft, was die Politik zuvor vergeblich versucht oder auch gar nicht erst gewollt hat. Nach einer Neujahrsbotschaft mit überraschend versöhnlich klingenden Andeutungen von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un ist der einzige nordkoreanische Vertreter beim Internationalen Olympischen Komitee, Chang Ung, über Peking am Wochenende nach Lausanne gereist, um mit dem IOC über eine mögliche Teilnahme seines Landes an den Spielen zu sprechen. Kurz davor wurde ein Gesprächsangebot Südkoreas akzepziert, sich in der entmilitarisierten Zone im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten zu treffen. Am Dienstag ist es nun soweit.

Der Ort für die entscheidenden Gespräche ist ein besonderer. Ein US-Gefreiter, der regelmäßig Besucher durch Panmunjom begleitet, hat bei "Spiegel Online" einmal die Regeln beschrieben, die dort einzuhalten sind: Man dürfe nicht mit dem Finger auf etwas zeigen, denn das könnten die Nordkoreaner als "feindliche Aktion" werten. "Nur ich darf mit dem Finger zeigen" , sagt er mit einer Mixtur aus gespielter Coolness und Sarkasmus. "Das heißt: 'Erschießt mich zuerst!'"

Große Hoffnungen in Südkorea

Geschossen werden soll aber nun eben nicht mehr, allenfalls bei den Biathlon-Wettbewerben Mitte Februar in Pyeongchang. Der südkoreanische Einheitsminister Cho Myoung-Gyon, der diesen 9. Januar als Gesprächstermin vorgeschlagen hatte, setzt große Hoffnungen in den bevorstehenden Dialog: " Wir hoffen, dass der Süden und der Norden sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen und über die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Spielen in Pyeongchang diskutieren können. Genauso wie über weitere Themen von gemeinsamem Interesse für die Stärkung der Beziehungen." China und das IOC zeigten sich sogleich erfreut.

Südkoreanische Kampfflugzeuge über den Olympischen Sportstätten - aber Entspannung ist gewünscht.

Wie viele nordkoreanische Sportler für eine Teilnahme überhaupt in Frage kommen, ist schwer abzuschätzen. Aber schon ein einziger wäre ein gigantischer Erfolg. Sportlich qualifiziert haben sich die Eiskunstläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik im Paarlauf, doch Nordkorea hatte die Meldefrist des Eiskunstlauf-Weltverbandes ISU verstreichen lassen. Das Reglement lässt jedoch weiterhin die Vergabe einer zusätzlichen Startgenehmigung durch das IOC zu, und auch Thomas Bach als Präsident würde es sich kaum nehmen lassen, sich persönlich für diese historische Mission einzusetzen.

Schon einmal Geschichte geschrieben

Dass Panmunjom für den entscheidenden Durchbruch sorgen könnte, ist dabei die große Hoffnung. Die hat natürlich nichts mit der aktuellen Tauwetterlage zu tun, aber auf ein historisches Ereignis kann sie sich stützen: An diesem Ort, den der ehemalige US-Präsident Bill Clinton mal als "den furchteinflößendsten Platz der Welt" bezeichnet haben soll, wurde 1953 das Ende des Korea-Krieges ausgehandelt.

Stand: 08.01.2018, 09:20