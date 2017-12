Eiskunstlauf-Star soll IOC milde stimmen

Fragen und Antworten zur IOC-Entscheidung

Russlands Dopingskandal bei den Winterspielen in Sotschi 2014 könnte ernsthafte Konsequenzen haben, was die Teilnahme in Pyeongchang betrifft. Sogar ein kompletter Olympia-Ausschluss steht im Raum. Das IOC entscheidet am Dienstag (05.12.17) über Sanktionen - ein Überblick. | mehr