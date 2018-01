Chad Kolarik, Sie haben schon mehrfach für die US -Nationalmannschaft gespielt, aber noch nie bei den Olympischen Winterspielen. Wie haben Sie reagiert, als Sie wussten, dass es nach Südkorea geht? Haben Sie durch das Aus für die NHL -Profis vielleicht sogar damit gerechnet?

Chad Kolarik: " Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass ich in einem Pool von vielleicht einhundert Spielern bin. Die Nominierung für den Deutschland Cup 2017 war schon ein kleiner Fingerzeig, dennoch war der Anruf unseres General Managers Jim Johannson surreal. Den ersten Anruf habe ich sogar verpasst. Erst bei meinem Rückruf habe ich die freudige Nachricht dann erhalten. Ich bin zusammengesackt und habe auch die eine oder andere Träne verdrückt. "

Für Sie als Sportler, was ist so besonders an den Olympischen Spielen? Was macht den Reiz aus? Kann man das mit anderen Turnieren überhaupt vergleichen?

Kolarik: " Es sind die Olympischen Spiele. Das spricht für sich. Schon als kleiner Junge habe ich mir die großen Turniere mit all den Weltklasse-Teams und Spielern im Fernsehen angesehen. Als junger Spieler verfolgst du genau dieses Ziel und willst eines Tages auch für dein Land spielen. Mal abgesehen vom Gewinn des Stanley Cups gibt es wahrscheinlich nichts Größeres für einen Eishockeyspieler, als um olympisches Gold zu kämpfen. "

Schauen wir uns den US -Kader an: Aus deutscher Sicht sind die drei US -Spieler aus der DEL bzw. DEL2 interessant, der größte Name ist aber definitiv Brian Gionta. Sie haben selbst ein paar NHL -Spiele auf dem Buckel, aber wie ist es, einen Kapitän im Team zu wissen, der mehr als 1.000 Partien in der besten Liga der Welt absolviert hat?

Kolarik: " Er ist der geborene Führungsspieler und hat im Eishockey so gut wie alles erlebt. Er hat immer Antworten für unsere Fragen parat und kümmert sich auch sonst um alles. Er teilt seinen enormen Erfahrungsschatz mit uns und ist nicht nur deshalb ein enorm wichtiger Bestandteil des Teams. "

Chad Kolarik bestritt u.a. vier Spiele für die NY Rangers in der NHL

In Mannheim ist es Ihr Job, Tore zu schießen. Und das gelingt Ihnen auch sehr gut, wie man in diversen Highlight-Videos der DEL sehen kann. Wie wird Ihre Rolle im US -Team aussehen?

Kolarik: " Ich kann verschiedenste Aufgaben übernehmen - z.B. auch in einer defensiveren Rolle auflaufen. Wir haben viele gute Torschützen im Kader, deshalb kann ich nicht mit der Maßgabe ins Turnier gehen, der absolute Star zu werden. Aber darum geht es bei den Olympischen Spielen ohnehin nicht. Du willst dabei sein, dein Land vertreten und als Team erfolgreich sein. "

Die NHL hat entschieden, ihre Spieler nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen zu lassen. Haben schwächere Eishockeynationen dadurch größere Chancen, Medaillen zu gewinnen?

Kolarik: " Ganz klar, dieses Mal ist alles offen und es wird sicher sehr spannend. Kanada ist nicht wie sonst der absolute Top-Favorit. Es gibt sieben oder acht Teams, die Chancen auf Edelmetall haben. Für die Fans und Zuschauer wird es vielleicht ungewohnt sein, weil viele ihrer Stars nicht dabei sind. Wenn es losgeht, wird es aber eines der spannendsten olympischen Eishockeyturniere. Davon gehe ich zumindest aus. "

Das Team der Vereinigten Staaten hat sicher eine Menge Wut im Bauch, nachdem es bei den Winterspielen in Sotschi nach einem 0:5 gegen Finnland nur Blech gab. Was ist das Ziel 2018?

Kolarik: " 2010 hat das Team die Goldmedaille knapp verpasst und 2014 gab es nur Platz vier. Das war bitter. Unser aktueller Cheftrainer Tony Granato war in Sotschi einer der Assistenz-Trainer und will dieses Jahr für Wiedergutmachung sorgen. Gold ist unser großes Ziel. Sollte das nicht klappen, soll es zumindest eine Medaille sein. "

Chad Kolarik (li). im Zweikampf mit Thomas Holzmann beim Deutschland Cup 2017

Sie spielen seit 2016 in der DEL und haben in der Liga mit und gegen Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Welche Chancen räumen Sie dem deutschen Team in Pyeongchang ein?

Kolarik: " Deutschland hat sich schon bei der Heim- WM und beim Deutschland Cup im vergangenen Jahr gut verkauft. Die Deutschen werden besser und besser und könnten auch in Pyeongchang eine gute Rolle spielen. Eine Stärke ist definitiv die Torhüter-Position, aber auch offensiv gibt es Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Neben sieben, acht anderen Nationen sind auch die Deutschen definitiv im Rennen um die Medaillen. Wann konnte man das bei Olympischen Winterspielen schon einmal sagen? "

Wissen Sie schon, was Sie am 25. Februar 2018 machen?

Kolarik: " Da werde ich hoffentlich im Spiel um Gold auf dem Eis stehen. "

