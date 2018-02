Im Kurz-Trainingslager in Füssen stand am Sonntag die erste Trainingseinheit für die deutschen Eishockey-Cracks vor den Winterspielen in Pyeongchang an. Bundestrainer Marco Sturm hat für das Olympia-Comeback seines Teams auf Experimente verzichtet und setzt ausschließlich auf bewährte Kräfte.

Erhoff als Fahnenträger?

" Wir müssen uns als Mannschaft finden. Ich bin da positiv, wir kennen uns alle. Jeder kennt das System" , meint der Kölner Abwehrspieler. Der langjährige NHL -Profi ist einer der fünf Kandidaten des Deutschen Olympischen Sportbundes als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag. "Das ist schon eine Riesen-Ehre, überhaupt dabei zu sein. Zweifelsfrei wäre das noch mal ein Highlight, etwas unheimlich Besonderes" , so Ehrhoff zu der Entscheidung, die am Donnerstag bekannt gegeben werden soll.

Der 35-Jährige, der vor seiner vierten Olympia-Teilnahme steht, gilt zusammen mit Marcel Goc von den Adlern Mannheim auch als Favorit auf das Kapitänsamt des Olympiateams.

Sturm soll Bundestrainer bleiben

Für den Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB ), Franz Reindl, ist die Teilnahme an den Spielen nach acht Jahren von enormer Bedeutung. Die Spiele in Sotschi 2014 hatte das DEB -Team unter dem damaligen Bundestrainer Pat Cortina erstmals überhaupt verpasst. Seit Marco Sturm die Nationalmannschaft 2015 überraschend übernommen hat, geht es jedoch wieder bergauf. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 39 Jahre alten deutschen NHL -Rekordspieler soll deshalb noch vor Olympia verlängert werden. " Es wäre super wichtig, da Kontinuität reinzubringen. Alle wollen mit Marco weitermachen" , kommentiert Ehrhoff die Personalie.

Ohne deutsche NHL-Stars

Bei Olympia muss Sturm erstmals überhaupt in seiner Amtszeit bei einem wichtigen Turnier auf jegliche Unterstützung aus Nordamerika verzichten. Die Profiliga NHL hatte sich erstmals seit 1998 geweigert, ihre Saison für die Spiele in Südkorea zu unterbrechen. Sturm setzt daher auf Routine und berief auch angesichts der kurzen Vorbereitungszeit nur etablierte Spieler, die allerdings teilweise in der bisherigen DEL -Saison auch enttäuschten.

Finnland und Schweden "nicht unschlagbar"

Am Dienstagabend steht in Zürich noch das einzige Testspiel gegen die Schweiz an, ehe das Team am Mittwoch nach Südkorea fliegt. In Pyeongchang findet das erste Vorrundenspiel am 15. Februar gegen Finnland statt. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Norwegen. " Schweden und Finnland sind das Beste in Europa. Die sind besser, aber nicht unschlagbar ", sagte Sturm.

Der Gruppensieger steht sicher im Viertelfinale, alle anderen Teams bekommen in einem K.o.-Spiel der Zwischenrunde eine erneute Chance auf die Runde der letzten Acht. " Der Modus erlaubt es, dass alles möglich ist ", sagte Ehrhoff.

Stand: 04.02.2018, 12:00