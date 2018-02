DEB-Team - mit Rückenwind nach Pyeongchang

Drei Tage vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang siegte das Team von Bundestrainer Marco Sturm, der seinen Vertrag als Coach am Montag (05.02.2018) bis 2022 verlängert hatte, beim einzigen Härtetest vor dem olympischen Turnier mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz. Sturm war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Das war eine gute, kämpferische Vorstellung meiner Jungs. Größtenteils konnten wir zufrieden sein."

Kein Glück bei der Auslosung

Siegtorschütze Dominik Kahun richtete nach dem Spiel den Blick umgehend auf die Vorrundenspiele in Südkorea: "Wir wollen die Großen ärgern!" Denn Glück bei der Auslosung hatte das DEB-Team nicht wirklich. Mit dem aktuellen Weltmeister Schweden, den defensivstarken Finnen und Norwegen stehen Deutschland drei schwierige Aufgaben bevor. Erschwerend kommt hinzu, dass skandinavische Mannschaften nicht zu den Lieblingsgegnern des DEB-Teams zählen.

Fehlende NHL-Spieler

Dabei spielt es eine eher untergeordnete Rolle, dass dieses Jahr keine NHL-Spieler bei Olympia teilnehmen werden, da sie von ihren Teams aus Nordamerika keine Freigabe erhalten. Die Topnationen, zu denen auch Schweden und Finnland gehören, können trotzdem einen starken Kader vorweisen. Torwart Danny aus den Birken sieht im Fehlen der NHL-Spieler einen Vorteil für Deutschland: "Wir haben doch schon einen gewissen Kern, der sich untereinander kennt. Die anderen Teams gehen immer mit NHL-Spielern zu den großen Turnieren und müssen sich erstmal kennenlernen."

Turnier-Modus günstig für Außenseiter

Der Turnier-Modus hat sich im Vergleich zu Olympia 2014 nicht verändert. Es wird in drei Vorrundengruppen à vier Teams gespielt. Im Viertelfinale stehen die Gruppenersten, sowie der beste Gruppenzweite, während die restlichen Teams die verbleibenden vier Viertelfinal-Plätze in einer Art Zwischenrunde unter sich ausmachen. Daraus resultiert, dass man selbst mit drei Niederlagen in der Vorrunde nicht automatisch ausgeschieden wäre. "Der Modus erlaubt es, dass alles möglich ist" , sagt Verteidiger Christian Ehrhoff. Und Kollege Yannic Seidenberg fügt hinzu: "Das Viertelfinale sollte unser Ziel sein."

Neuer Co-Trainer

Der neue Co-Trainer Matt Mcllvane

Beim Ziel "Viertelfinale" wird der eigentlich vorgesehene Co-Trainer Tobias Abstreiter nicht mithelfen können. Der 47-Jährige wurde zum Cheftrainer bei seinem Heimatverein Düsseldorfer EG befördert, sodass er während der Olympischen Spiele in Deutschland bleiben muss. Dafür steht mit Matt Mcllvane ein neuer Co-Trainer neben Marco Sturm hinter der Bande. Der 32-jährige Amerikaner fungierte bis zuletzt als Assistenz-Coach bei Meister EHC München.

Ehrhoff als Fahnenträger?

Der Bundestrainer gab vor der Abreise nach Pyeongchang weitere Personalentscheidungen bekannt. So wird Ex- NHL -Stürmer Marcel Goc das Team als Kapitän anführen. Ihm assistieren werden Patrick Hager und Marcus Kink, sowie Verteidiger Christian Ehrhoff. Ihm könnte eine ganz andere Ehre zuteilwerden. Er ist einer von fünf deutschen Athleten, die als Fahnenträger für die Eröffnungszeremonie zur Wahl stehen. Die Entscheidung wird am Donnerstag vom DOSB bekannt gegeben.

