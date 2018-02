Nächster Dopingfall in Pyeongchang

Der 29 Jahre alte Stürmer, der in der Saison 2013/14 mit dem ERC Ingolstadt Meister in der Deutschen Eishockey Liga geworden war, wurde von den Spielen ausgeschlossen und muss das Olympische Dorf verlassen. Jeglic akzeptierte laut CAS die Maßnahmen. Slowenien, das in der Vorrunde unter anderem die USA geschlagen und Platz zwei erreicht hatte, spielte am Dienstagnachmittag gegen Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale. Die CAS -Mitteilung erschien kurz vor Beginn des Spiels.

Keine Konsequenzen für Slowenien

Jeglic hatte in der Vorrunde im Spiel gegen die Slowakei im Penaltyschießen den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand erzielt. Die bisherigen Ergebnisse haben trotz Jeglics Mitwirken Bestand. Maßnahmen gegen ein komplettes Team werden durch den Weltverband erst verhängt, wenn mehr als zwei Spieler einer Mannschaft des Dopings überführt worden sind.

Japaner zu Beginn der Wettbewerbe überführt

Jeglic ist der zweite überführte Dopingsünder der Spiele. Zu Beginn der Wettbewerbe war der japanische Shorttracker Kei Saito positiv auf die maskierende Substanz Acetazolamid getestet und gesperrt worden. Acetazolamid steigert die Lungenfunktion und wirkt ausschwemmend, wodurch andere verbotene Substanzen schneller den Körper verlassen können.

Noch keine Klarheit bei russischem Curler

Der gedopte Curler Alexander Kruschelnizki vom Team Russland (OAR)

Der Fall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki war am Dienstag noch immer nicht offiziell. Der CAS hatte am Montag lediglich bekannt gegeben, gegen den Russen zu ermitteln. Es werde am Dienstag keine Anhörung mehr in der Sache geben, sagte der Generalsekretär Matthieu Reeb der Nachrichtenagentur AP . Wann der Fall des dopingverdächtigen Alexander Kruschelnizki von der Ad-hoc-Kammer des CAS verhandelt werde, sei noch offen. Der Bronze-Gewinner im neuen Mixed-Wettbewerb der Curler war in der A-Probe positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Die Causa ist besonders brisant, weil die Russen in Pyeongchang wegen der systematischen Dopingmanipulationen bei den Heimspielen 2014 in Sotschi nur unter neutraler Flagge starten dürfen. Vor der Schlussfeier entscheidet die IOC -Exekutive, ob die Sanktionen gegen das derzeit suspendierte Nationale Olympische Komitee Russlands aufgehoben werden.

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

sid/dpa | Stand: 20.02.2018, 08:41