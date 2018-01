Ilka Stuhec - Ski alpin: Die beste Abfahrerin der vergangenen Saison wird aller Voraussicht nach ebenfalls bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang fehlen. Die Slowenin Ilka Stuhec erlitt im Slalomtraining in Pitztal/Österreich einen Kreuzbandriss im linken Knie. Im vergangenen Weltcupwinter hatte sie die Abfahrtswertung für sich entschieden und insgesamt sieben Saisonsiege gefeiert. Bei der WM in St. Moritz gewann Stuhec Gold in der Abfahrt. Auf ihre erste Olympia-Medaille muss die 27-Jährige mindestens vier weitere Jahre warten.