1976 Innsbruck (Österreich): Bei der zweiten Auflage in Innsbruck heißt der Mann an der Spitze des BRD-Teams Wolfgang Zimmerer. Der Bob-Fahrer hatte bei den Spielen in Sapporo Gold (Zweier) und Bronze (Vierer) geholt und fügte seinem Medaillensatz in Österreich mit Silber (Zweier) und Bronze (Vierer) zwei weitere Stücke hinzu.