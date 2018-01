DOSB nominiert erste Athleten für Pyeongchang

Neben dem zunächst 30-köpfigen Eishockey-Aufgebot der Männer wurden am Dienstag Eiskunstläufer und Rodler ins Olympia-Team berufen. Die Sotschi-Olympiasieger Natalie Geisenberger, Felix Loch sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt stehen an der Spitze der Teilnehmer im Rodeln. Das Aufgebot im Eiskunstlauf wird vom Erfolgspaar Aljona Savchenko und Bruno Massot angeführt.



Das komplette deutsche Olympia-Aufgebot, das rund 150 Teilnehmer umfasst, wird am 23. Januar in Frankfurt benannt. Bis dahin muss Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm noch fünf Spieler aus seinem Kader streichen.

Die Nominierten im Überblick: