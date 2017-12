"Meine Lebenserwartung durch diese Arbeit hat mich zehn Jahre gekostet." Sagt Martin Hyun, der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler und DEL -Profi, der jetzt das olympische Eishockey-Turnier in Pyeongchang vorbereitet. Seit drei Jahren ist der Berliner in der Heimat seiner Eltern. "Weil Korea keine Vergangenheit hat, Turniere auf so einem hohen Niveau auszurichten, ist es eine enorme Herausforderung gewesen" , sagte Hyun.

In Krefeld zwangsläufig zum Eishockey

Hyun, der Tausendsassa: erster korea-stämmiger Profi der DEL , Politologe mit Abschlüssen in England und USA , engagiert sich für Integration, kranke Kinder und für Eishockey in Südkorea. Seine Eltern kamen nach Deutschland, als Korea noch ein bitterarmes Land war, zwei von knapp 30.000 Bergmännern und Krankenschwestern aus Fernost.

Im Kwandong Hockey Center finden die Eishockey-Turniere statt.

In ihrer Kindheit - blickt Martin zurück - sprachen er und seine Geschwister nur deutsch, so wollten es die Eltern, die Kinder sollten sich so schnell wie möglich integrieren. "Meine Eltern sind 1969 ausgewandert. Mein Vater hat unter Tage gearbeitet in Oberhausen. Ich kam in Krefeld zur Welt, einer eishockeybegeisterten Stadt. Die Wahl auf Eishockey fiel dann leicht." Von Krefeld nach Korea, das Ende ist absehbar.

Nach Pyeongchang wieder Berlin