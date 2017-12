Deutsche Curling-Teams bereits unter Druck

Die deutschen Curling-Teams sind mit Niederlagen in die Olympia-Qualifikation in Pilsen gestartet. Am Dienstagabend (05.12.2017) unterlagen die Herren um Skip Alexander Baumann gegen China mit 4:7. Zuvor hatten die Damen um Danila Jentsch bereits ihr Auftaktmatch gegen Lettland überraschend mit 5:10 verloren. Damit stehen beide Teams bereits mächtig unter Druck. Nur die besten zwei der Gruppen erhalten noch ein Ticket für die Winterspiele im Pyeongchang im Februar 2018. Sowohl die Damen in ihrem Siebener-Feld als auch die Männer in der Gruppe mit acht Teams müssen jeweils einen Platz unter den ersten Drei erreichen, um in einer Mini-Playoff-Phase um das Ticket spielen zu können. Am Mittwoch spielen die Frauen gegen Dänemark und Tschechien, die Männer von Skip Alexander Baumann bekommen es mit den Niederlanden und Tschechien zu tun.