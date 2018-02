Simon Amman war definitiv nicht zu beneiden bei der Entscheidung von der Normalschanze am Samstag (10.02.2018). Gefühlt ein Dutzend Mal musste der Schweizer Skispringer vom Balken runter. Immer wieder wurde er vom FIS -Offiziellen Sepp Gratzer in eine Decke gehüllt, der bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich versuchte, durch Reibung zusätzlich Wärme zu spenden. " Das war ein Braveheart-Wettkampf. So am Limit habe ich noch nie operiert ", erklärte der vierfache Olympiasieger später. Und das sah man dem 36-Jährigen auch an: " Ich wurde innerlich immer genervter. " Am Ende belegte er den elften Rang. Weit mehr als zweieinhalb Stunden dauerte der Wettkampf, an dessen Ende Andreas Wellinger den Olympia-Sieg feierte.

Keine Alternative für Olympia-Abfahrt

Immerhin konnte das Springen - wenn auch unter sehr grenzwertigen Bedingungen - durchgeführt werden. Bei anderen Wettkämpfen war die Grenze überschritten. So fielen die Abfahrt der Herren und der Riesenslalom der Damen dem Wind zum Opfer. Bei der Abfahrt verwundert das kaum. Schließlich finden die Speed-Disziplinen in einem abgelegenen und exponierten Gebiet statt - am 1.561 Meter hohen Berg Gariwang.

Video starten, abbrechen mit Escape Olympia Telegramm - Riesenslalom auf Donnerstag verschoben | Sportschau | 12.02.2018 | 01:57 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Mehr als 100 km/h erreicht der Wind dort oben. Dass die Wettbewerbe dort ausgeführt werden, ist den Anforderungen des Internationalen Skiverbandes ( FIS ) geschuldet. Dieser verlangt für Abfahrten der Herren einen Höhenunterschied von 800 Metern. Und in der Region Pyeongchang erfüllt nur dieser Berg die Anforderungen. Dass dem Streckenbau noch massenhaft über 500 Jahre alte Bäume zum Opfer fielen, ist eine andere Geschichte.

In der Schlange stehen: Kein tolles Erlebnis.

Echte und gefühlte Temperatur

Doch warum ist es überhaupt so windig in Pyeongchang? Die Entfernung zur Küste beträgt Luftlinie je nach Veranstaltungsort zwischen 30 und 50 Kilometern. Das Taebaek-Gebirge ist stark zerklüftet und bietet so kaum Schutz vor den starken Nord- und Ostwinden, die hier im Winter vom Meer her blasen. Zwar lässt der Sonnenschein die Temperaturen angenehm erscheinen, sobald aber der Wind kommt, ist das märchenhafte Winterambiente vorbei.



Die Durchschnittstemperatur beträgt im Februar minus 5,5 Grad Celsius. Der Tiefstwert, der in der Provinz gemessen wurde, stammt aus dem Jahr 1978: minus 27,6 Grad! Und da ist der Wind noch nicht mit eingerechnet. Die Unterschiede zwischen der gemessenen Temperatur und der gefühlten ("Real Feel") sind gravierend. Daran kann auch das eigens für Olympia eingesetzte Wetter-Team nichts ändern. 36 Meteorologen und 30 freiwilligen Wetterbeobachter sind im Einsatz, um so präzise wie möglich die Vorhersagen zu treffen. Es gibt sogar einen eigenen 24-Stunden- TV -Kanal für die Wettervorhersage. Die Anzeige trägt dabei nicht unbedingt zur Stimmungsaufhellung bei.

Der Olympische Wetter-TV-Sender

Mit Fieber in den Wettkampf - alles für den Olympiatraum

Wind und Wetter führten schon zu den verschiedensten Anekdoten. Sicherheitskräfte, die sich durch Liegestütze warm halten, und Athleten, die im Athletendorf mit Mütze schlafen, sind nur zwei Beispiele. Doch dabei bleibt es nicht. Die Kälte und der Wind sind natürlich eine Gefahr für die Gesundheit der Sportler - nicht nur beim Skispringen. Die deutsche Snowboarderin Silvia Mittermüller erwischte es am Tag vor dem Slopestyle-Finale. Sie schlief mit zwei Decken, bekam spät nachts noch Besuch vom Teamarzt.