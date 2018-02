CAS hebt Olympia-Sperren von 28 Russen auf

Der CAS hob am Donnerstag (01.02.2018) die vom IOC verhängten lebenslangen Olympiasperren gegen 28 russische Sportler auf, weil es keinen individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln feststellen konnte. Auch die von den Sportlern bei den Winterspielen 2014 in Sotschi erzielten Erfolge sind damit wieder gültig.

Kein automatisches Startrecht

Erfolg für die Langläufer Maxim Wylegschanin (li.) und Alexander Legkow (re.)

In elf weiteren Fällen wurden Verstöße festgestellt und die Einsprüche nur teilweise bestätigt. Diese betroffenen Sportler bleiben in den Ergebnislisten von Sotschi gestrichen und die Sperren für Pyeongchang erhalten. Die lebenslangen Sperren dieser Athleten wurden aber durch den CAS ebenfalls ausgehoben. Die vom CAS vollständig entlasteten Sportler dürfen nach diesem Urteil aber nicht automatisch an den Winterspielen in Südkorea teilnehmen. Da die betreffenden Athleten keine Einladung durch das IOC erhalten haben, müssen sie ihr Startrecht einklagen.

43 Sperren - 42 Widersprüche

Die sogenannte Oswald-Kommission hatte die Sportler wegen Verstrickung in den Dopingskandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi lebenslang von allen Funktionen bei Olympischen Spielen ausgeschlossen. Insgesamt sperrte das IOC 43 aktive oder ehemalige Sportler, 42 von ihnen legten beim CAS Widerspruch ein, nur Bobfahrer Maxim Belugin verzichtete. Zunächst wurden nur 39 Fälle behandelt, die der Biathletinnen Jana Romanowa, Olga Wiluchina und Olga Saizewa wurden vertagt. Zum jeweils dreiköpfigen Richterpanel gehörten auch der Augsburger Rechtswissenschaftler Christoph Vedder und der Münchner Anwalt Dirk-Reiner Martens. Auch WADA -Sonderermittler Richard McLaren und Kronzeuge Grigorij Rodtschenkow hatten ausgesagt. Das IOC hatte insgesamt 43 russische Sportler lebenslang für Olympische Spiele gesperrt. Nur der Bobfahrer Maxim Belugin, der in Sotschi Vierter geworden war, legte keine Berufung ein.

Das sind die 39 russischen Sportler, über die der CAS am Donnerstag entschieden hat: