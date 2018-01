Am Donnerstag (1.2.2018) entscheidet sich für 39 russische Sportler und Funktionäre, ob sie vielleicht doch noch zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang dürfen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS entscheidet dann über den Einspruch der vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC ) lebenslang von Olympia ausgeschlossenen Russen.

43 Sperren - 42 Widersprüche

Haben die Langläufer Maxim Wylegschanin (li.) und Alexander Legkow (re.) Erfolg vor dem CAS?

Die sogenannte Oswald-Kommission hatte die Sportler wegen Verstrickung in den Dopingskandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi lebenslang von allen Funktionen bei Olympischen Spielen ausgeschlossen. Insgesamt sperrte das IOC 43 aktive oder ehemalige Sportler, 42 von ihnen legten beim CAS Widerspruch ein, nur Bobfahrer Maxim Belugin verzichtete. Über die Fälle von 39 Athleten und Funktionären soll jetzt entschieden werden. Unter ihnen sind so prominente Fälle wie der Langlauf-Olympiasieger von Sotschi, Alexander Legkow, Langlauf-Weltmeister Alexander Wylegschanin oder Skeleton Olympiasieger Alexander Tretjakow. Die Verhandlung der Biathletinnen Jana Romanowa, Olga Wiluchina und Olga Saizewa wurden vertagt

Mangel an Beweisen?

Die Anwälte der Athleten sind der Meinung, dass die Athleten trotz Mangels an Beweisen verurteilt worden seien. Legkow beteuerte zudem, dass Doping keinen Sinn gemacht hätte. Das IOC stützte sich bei seinen Strafen insbesondere auf den früheren Leiter des russischen Anti-Doping-Labors in Moskau, Kronzeuge Grigori Rodschenkow. Der Russe lebt seit seiner Flucht aus Russland versteckt in den USA und gab erst am Montag (29.01.2018) in der ARD -Dokumentation "Geheimsache Doping" sein Wissen über das organisierte Doping in Russland preis.

Das sind die 39 russischen Sportler, über die der CAS am Donnerstag entscheidet