Der Countdown zu Olympia läuft

Sportschau | 07.02.2018 | 01:57 Min.

Nur noch ein Tag, dann geht es los in Pyeongchang. Am Freitag werden die WInterspiele eröffnet, am Samstag wird die erste Medaille verteilt. Erstmals Chancen auf Edelmetall für Deutschland gibt es wohl im Biathlon.