Rückkehr aus Pyeongchang

Dahlmeier: "Besondere Gefühle"

"Die letzten Minuten waren der Wahnsinn" , staunte Lölling in der ARD . "Eine herrliche Stimmung" , freute sich Frenzel. Dahlmeier lachte ins Mikrofon: "Es ist schön, nach Hause zu kommen. Wir haben dem entgegengefiebert. es sind besondere Gefühle, besonders, wenn mann bei Olympia so erfolgreich war." Ehrhoff, der mit dem deutschen Eishockey-Team sensationell bis ins Finale kam, strahlte: "Es macht uns sehr glücklich, dass wir die Leute zu Hause mitreißen konnten." Rückblickend auf die Final-Niederlage am frühen Sonntagmorgen ( MEZ ) sagte er: "Die Enttäuschung hat am Anfang überwogen. Wenn man eine Hand am Gold hat und kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert, ist das schlimm. Jetzt freuen wir uns aber, dass wir hier stehen."

Hörmann: "Motivation und Verpflichtung"

Begrüßt wurde die Delegation von hochrangigen Vertretern aus Sport, Politik und Wirtschaft. Staatstragende Worte fand dann auch Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB ): " Das Ergebnis von Pyeongchang stellt eine Motivation und Verpflichtung dar. Wir haben die Weichen so zu stellen, dass Sportdeutschland auch künftig solche Kapitel schreiben kann ", sagte der Allgäuer. Für Snowboard-, Freestyle- und weitere so genannte "junge Sportarten" kündigte er Verhandlungen mit dem Bundes-Innenminister um größere Zuwendungen an: " Da haben wir Nachholbedarf. Das wollen und werden wir anpacken. Aber dafür bedarf es der notwendigen Mittel. "

Reiche Medaillenausbeute

Für Deutschland waren es die erfolgreichsten Winterspielen seit der Wiedervereinigung. Insgesamt gewannen die Athleten von "Team D" in Südkorea 31 Medaillen, davon 14 goldene. Damit verpasste TeamD im Duell mit Norwegen nur knapp Platz eins im Medaillenspiegel.