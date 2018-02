Sotschi-Bilanz geknackt

20 Medaillen - und damit eine mehr als bei den letzten Olympischen Winterspielen hat die deutsche Mannschaft bisher eingesammelt. Mit 10 x Gold, 6 x Silber und 4 x Bronze ist Deutschland aktuell die zweitbeste Nation hinter Norwegen (28 Medaillen). Die offizielle Zielvorgabe ist damit bereits erfüllt. Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Und da ist noch einiges zu erwarten. An den kommenden sechs Wettkampftagen liegt Gold mehrfach in der Luft.

Wo schlagen die deutschen Medaillenhamster zu?

Laura Dahlmeier ist mit zwei Mal Gold und einmal Silber die bisher erfolgreichste DSV-Athletin.

Die größten Chancen haben zweifelsfrei die Biathleten, die bisher sechs der 20 Medaillen eingefahren haben und sich in blendender Verfassung präsentieren. Nach den Goldmedaillen in beiden Sprint-Rennen war der Druck weg und die Leichtigkeit da. Die Krönung sollen nun die Team-Wettbewerbe werden. Die DSV-Skijäger zählen in der Mixed-Staffel und in beiden Staffelrennen zu den heißen Anwärtern auf Edelmetall.



Nach dem Gold-Auftakt von Eric Frenzel strotzen auch die Nordischen Kombinierer vor Selbstvertrauen. Die Jungs von Bundestrainer Hermann Weinbuch haben noch zwei Medaillenchancen in Südkorea und gehören auf der Großschanze und in der Staffel zu den Top-Kandidaten. Vergessen ist auch das medaillenlose Bob-Desaster in Sotschi. Im Eiskanal in Pyeongchang steuerte Francesco Friedrich seinen kleinen Schlitten prompt im ersten Anlauf in der Erfolgsspur zu Gold. Die Entscheidungen bei den Frauen und der Männer im Viererbob stehen noch aus. Genauso wie der Parallel-Riesenslalom der Snowboarder mit Gold-Hoffnungen für Ramona Hofmeister und Selina Jörg.