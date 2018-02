"Unnachahmlich" , titelte das Massenblatt "Sport-Express" nach der Kurzkür im Eiskunstlauf der Frauen: "Medwedjewa und Sagitowa schockten die ganze Welt." Die beiden Läuferinnen sind nach ihren Kurzküren die heißesten Anwärterinnen auf das erste Gold für die "Olympischen Athleten aus Russland" .

Wie wichtig in Russland die beiden sind, fasste "Sovetski Sport" zusammen: "Medwedjewa oder Sagitowa? Egal, Hauptsache Gold." Das Blatt mit dem Traditionsnamen bezeichnete die beiden Läuferinnen als "unsere Außerirdischen" . Diese Mädchen "laufen nicht auf irdischem Eis, sondern irgendwo im Weltall, unerreichbar für die gewöhnlichen Sterblichen" . Gäste aus der Zukunft seien sie, aus einer Zeit von Übermorgen.

Russische Zeitungen demonstrieren Zufriedenheit …

Alina Sagitowa: Sieg am Feiertag für die Verteidiger des Vaterlandes?

Medwedjewa und Sagitowa sollen am russischen "Feiertag für die Verteidiger des Vaterlands" (23.02.) die Nation erlösen. Dennoch demonstrieren die russischen Zeitungen Zufriedenheit mit der bisherigen Bilanz. "Sovetski Sport" meinte, man habe elf Medaillen vorhergesagt, die habe man inzwischen schon gesammelt. Ohnehin habe man bisher nur mit dem Eiskunstlauf-Team, im Rodeln der Männer und in der Langlauf-Staffel eine realistische Chance auf Gold gehabt.

… und sehen die Welt gegen die Heimat vereint

Das Online-Portal "Lenta.ru" schrieb, es sei schade, dass man derzeit Namen wie Schipulin, Ustjugow und Ahn nicht mit Medaillen, sondern mit "seltsamen Entscheidungen des IOC " verbindet. Überall rede man nur noch über die Sauberkeit des Sports und den Kampf gegen den Schmutz. "Man hat Russland zum Hauptfeind der olympischen Bewegung gemacht."

Und doch seien Russlands Sportler aus einer Situation, in der sie "alternativlos als Verlierer" erschienen, als Gewinner hervorgegangen. So hätten sich mit Spitzow und Bolschunow junge Leute gezeigt, von denen vor den Spielen kaum jemand was gehört habe. Und die Langlaufstaffel der Damen habe erstmals seit zwölf Jahren wieder eine Medaille gewonnen.

Verschwörungstheorien um Kruschelnizki

Um den Dopingfall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki ranken sich unterdessen Verschwörungstheorien. Im "Sport-Express" mutmaßt ein Autor, die einzige Schlussfolgerung sei, dass man Kruschelnizki etwas ins Essen gemischt habe. Und zwar einzig aus dem Grund, um eine neue Anti-Dopinghysterie loszutreten. Um der Welt zu beweisen, dass die Russen "nicht von der Nadel loskommen" .

Selbstversuch mit Meldonium und Interview mit Experten

Die Redaktion des "Moskowski Komsomolez" unternahm einen Selbstversuch um zu zeigen, dass man nicht merkt, wenn einem einer die gefundene Substanz Meldonium ins Essen mischt. Das Blatt, in dem sich auch Geschichten wie "Bei der Olympiade rettet man Hunde und dürstet nach dem Blut der Russen" finden, interviewte zudem Ivars Kalviņš, den lettischen "Erfinder" des Herz-Kreislaufpräparats Mildronat.

Von ihm ließen sie sich erklären, dass Meldonium auch nach einem Jahr und mehreren negativen Tests noch immer so ausreichend im Körper vorhanden ist, dass zufällige Grenzüberschreitungen bei einer Messung möglich sind.

Russische Polizei ermittelt

Inzwischen berichtet das Portal "live.ru", dass der positive Dopingtest ein Fall für die russische Polizei geworden ist. Diese ermittle auf Initiative des russischen Olympischen Komitees und des nationalen Curlingverbandes, ob jemand Kruschelnizki die verbotene Substanz ohne dessen Wissen verabreicht habe.

