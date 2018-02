Halbzeitbilanz - Hörmann würdigt Sportler als perfekte Botschafter

Bessere Bilanz als 2006

Wie gut die Halbzeitbilanz ist, zeigt der Vergleich mit Turin 2006, als ein deutsches Olympia-Team zum bislang letzten Mal die Medaillenwertung gewonnen hat: Damals standen sechsmal Gold, sechsmal Silber und dreimal Bronze zu Buche.

Die Goldbilanz der kompletten Spiele von Sotschi (8 x Gold, 6 x Silber, 5 x Bronze) hatte "Team D" in Pyeongchang bereits am sechsten Wettkampftag überboten. In Russland war die deutsche Mannschaft in der ersten Woche stark unterwegs gewesen, dann aber eingebrochen.

