Abfahrt der Damen: Die Goldmedaille geht nur über Vonn

Wer kann Lindsey Vonn auf der Damen-Abfahrt stoppen? Fraglos geht die Vergabe der Goldmedaille auf der Strecke in Jeongseon wohl nur über die US-Amerikanerin. Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer aus Österreich haben in den Trainingseinheiten gezeigt, dass sie Vonn womöglich gefährlich werden könnten. Auch Sofia Goggia (Italien) ist eine Titelkanidatin. Und die deutschen Abfahrerinnen? Viktoria Rebensburg und Kira Weidle haben bisher ordentlichen Sicherheitsabstand zur Spitze gehalten. Im Rennen müssen sie diese Zurückhaltung ablegen, wollen sie aufs Treppchen fahren.

Ski-Crosser messen sich auf gefährlicher Piste

Im Phoenix Park kämpfen die Skicrosser um Edelmetall. Der Weltcupführende Marc Bischofberger (Schweiz) geht als aussichtsreichster Kandidat auf Gold in den Wettbewerb. Aber auch sein Landsmann Alex Fiva und der Franzose Jean Frederic Chapuis können sich durchaus Chancen ausrechnen. Für das deutsche Team gehen Paul Eckert, Tim Hronek und Florian Wilmsmann wohl nur mit Außenseiterchancen an den Start. Spannend wird auch zu beobachten sein, wie die Athleten mit der Strecke umgehen, vor der der deutsche Verband aufgrund der mangelnden Sicherheit bereits gewarnt hat.

Langlauf Team-Sprint: Fessel ist zurück

Nicole Fessel steht vor ihrem ersten Start in Pyeongchang. Die 34 Jahre alte Oberstdorferin ist wieder fit und startet im Teamsprint gemeinsam mit Sandra Ringwald (Schonach). Das deutsche Duo hat allerdings nur Außenseiterchancen. Die Favoritenrolle haben die Skandinavier inne. Im Fokus steht dabei Marit Björgen. Die Norwegerin kann mit einem Sieg im Team-Sprint und ihrer achten Goldmedaille zum erfolgreichsten Teilnehmer in der Geschichte Olympischer Winterspiele aufsteigen. Sie läuft gemeinsam mit Maiken Caspersen Falla.



Bei den Männern bilden wie erwartet Thomas Bing (Dermbach) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) das deutsche Teamsprint-Duo. Die Rennen, in der jeder Starter im Wechsel mit seinem Partner drei Runden laufen muss, sind die letzte einigermaßen realistische Chance für die deutsche Mannschaft, um nicht ohne Medaille die Heimreise antreten zu müssen.

Eisschnelllauf: Kann Deutschland das C-Finale für sich entscheiden?

Können die deutschen Eisschnelllauf-Frauen in der Teamverfolgung noch den fünften Platz erringen? Roxanne Dufter, Gabriele Hirschbichler, Claudia Pechstein und Michelle Uhrig gehen für Team D an den Start und werden gegen die Chinesinnen alles versuchen, um das Finale C zu gewinnen. Großer Favorit auf die Goldmedaille sind schon nahezu traditionell die Niederlande. Beim Wettkampf der Herren ist keine deutsche Mannschaft am Start.

Bob: Deutsche Frauen-Bobs auf Medaillenkurs

Die deutschen Bob-Pilotinnen haben sich eine glänzende Ausgangslage erkämpft. Nach zwei von vier Läufen liegen Mariama Jamanka/Lisa-Marie Buckwitz überraschend auf Goldkurs. Stephanie Schneider hat mit Anschieberin Annika Drazek als Drittplatzierte ebenfalls eine Medaille fest im Blick. Weltmeisterin Elana Meyers Taylor (USA) und Olympiasiegerin Kaillie Humphries (CAN) mischen ebenfalls um Gold, Silber und Bronze mit.

Außerdem im Angebot: Viertelfinale im Eishockey

Erstmals seit 16 Jahren steht das deutsche Eishockey-Team im olympischen Viertelfinale. Im Playoff-Spiel gegen die Schweiz wurde Yannic Seidenberg am Dienstag in der Verlängerung zum Matchwinner. Viel Zeit zum Jubeln bleibt nicht. Schon am Mittwoch (13.10 Uhr/MEZ) geht es gegen Weltmeister Schweden weiter.