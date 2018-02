Die Olympia-Entscheidungen am Montag

Eisschnelllauf: Ihle will Vorjahreserfolg wiederholen

Er ist die letzte Hoffnung der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) in Pyeongchang. Nico Ihle tritt über die 500-m-Distanz an und erhofft sich eine Medaille. Im Vorjahr hatte der 32-Jährige an gleicher Stelle im Olympic Oval als erster deutscher Eissprinter den zweiten Platz bei einer Einzelstrecken-WM belegt und seinen bislang größten Karriereerfolg erzielt. Dieses Erfolgserlebnis will Ihle möglichst wiederholen. "Das Eis ist genau wie letztes Jahr" , sagt der Chemnitzer. Havard Lorentzen (Norwegen) und Alex Boisvert-Lacroix (Kanada) gehen allerdings als Favoriten auf die Kurzstrecke.

Skispringer wollen Gold im Teamwettbewerb verteidigen

Die deutschen Skispringer wollen ihre damals sensationell errungene Goldmedaille von vor vier Jahren verteidigen. Neben den gesetzten Andreas Wellinger, Richard Freitag und Karl Geiger rückte Stephan Leyhe ins Team und verdrängte damit Markus Eisenbichler. "Wir haben ein starkes Team. Alle werden sich konzentrieren und dann werden wir auch vorn angreifen können" , sagt Wellinger. Aber einfach wird das sicher nicht: Die größten Konkurenten um den Titel kommen aus Norwegen, Polen und Österreich.

Deutsche Zweier-Bobs hoffen auf Medaillen

Da könnte wieder eine Medaille für das deutsche Team herausspringen. Die Entscheidung im Zweierbob im Olympic Sliding Centre steht an und Team D ist wieder stark vertreten. Bei Halbzeit führt Nico Walther mit Anschieber Christian Poser mit einer ZehntelsekundeVorsprung auf Gesamtweltcupsieger Justin Kripps (Kanada). Johannes Lochner und Christopher Weber lauern weitere 0,09 Sekunden dahinter. Und auch das Duo Francesco Friedrich und Thorsten Margis ist noch nicht raus aus dem Medaillenrennen.