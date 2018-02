Die Entscheidungen am vierten Wettkampftag

Rodeln - Geisenberger vor Eitberger

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger strebt in Pyeongchang ihr zweites Einzelgold in Folge an. In den Durchgängen drei und vier ab 11.30 Uhr muss die Miesbacherin gut eine Zehntelsekunde auf ihre Teamkollegin Dajana Eitberger verteidigen. Weltmeisterin Tatjana Hüfner belegt zur Halbzeit mit mehr als zwei Zehntelsekunden Rückstand Platz vier.

Ski alpin - Dreßen in der Super-Kombi

Nach zwei windbedingten Absagen kann am vierten Olympiatag endlich das erste Skirennen ausgetragen werden. Augfgrund der weiterhin schwierigen Bedingungen in den Bergen von Pyeongchang wurde bei der Kombination die Abfahrt verkürzt. Thomas Dreßen legte in der Abfahrt die beste Zeit hin. Top-Favorit auf den Gesamtsieg ist aber Slalom- Dominator Marcel Hirscher. Der Österreicher liegt lediglich 1,32 Sekunden hinter Dreßen und hat damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition vor dem Slalom.

Video starten, abbrechen mit Escape Ski Alpin - die Kombi-Abfahrtsstrecke im Jeongseon Alpine Centre | Sportschau | 13.02.2018 | 01:35 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Langlauf Sprint - nur Außenseiterchancen für Ringwald und Co.

Wenn am Dienstag um 9.30 Uhr MEZ die Frauen im Langlauf Sprint starten, wird wieder ein spannender Fight zwischen Schweden und Norwegen um die Titel erwartet. Vom Deutschen Skiverband (DSV) sind mit Hanna Kolb, Elisabeth Schicho, Katharina Hennig und Sandra Ringwald zwar vier deutsche Starterinnen dabei - die Erfolgsaussichten sind aber gering. Beim Männerwettbewerb, der eine gute halbe Stunde später startet, sind die deutschen Langläufer gar nur mit zwei Athleten vertreten: Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing.