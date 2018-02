Die Olympia-Entscheidungen am Freitag

Skeleton - Jungk hofft auf "zweite Hälfte"

Skeleton-Fahrer Axel Jungk hat im Skeleton-Rennen noch Chancen auf Bronze. Vor den abschließenden beiden Läufen ist der WM-Zweite aus Zschopau in Sachsen mit einem Rückstand von 1,43 Sekunden Siebter. Es führt der Südkoreaner Sungbin Yun vor russischen Athleten Nikita Tregubov und dem Letten Martins Dukurs.

Deutsches Trio will im Slalom überraschen

Nach Gold im Riesenslalom will US -Superstar Mikaela Shiffrin den nächsten Olympia-Sieg. Die 22-jährige aus Vail/Colorado geht auch im Slalom (ab 2.00 Uhr/MEZ) als Top-Favoritin ins Rennen. Der Damen-Slalom war ursprünglich für vergangenen Mittwoch angesetzt, wurde wegen des schlechten Wetters allerdings auf diesen Freitag verlegt.

Die drei deutschen Starterinnen Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner gehören nicht zu den Anwärterinnen auf eine Medaille. " Da ist man realistisch ", sagte Bundestrainer Jürgen Graller. " Die Saison hat gut angefangen, aber der Januar war nicht gut. Die Erwartungen sind nicht sehr hoch. Aber man kann positiv überraschen. "

Norweger auch im Super-G favorisiert

Norwegischer Doppelsieg am Donnerstag in der Abfahrt durch Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud. Die beiden ausgebufften Norweger zählen nun auch tags darauf im Super G zu den Favoriten auf die Goldmedaille. Und was haben die deutschen Starter zu bieten? Der Mittenwalder Thomas Dreßen hat mit einer Medaille geliebäugelt, letztlich wurde es ein guter fünfter Platz. Der Ennepetaler Andreas Sander war über Platz zehn ein wenig enttäuscht. Josef Ferstl aus Hammer komplettiert das deutsche Trio bei diesem Rennen.

Claudia Pechstein zum Siebten

